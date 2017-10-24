Швабе и Фонд новых форм развития образования договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Холдинг "Швабе" и Фонд новых форм развития образования договорились объединить усилия для развития федерального детского проекта по научно-техническому творчеству "Кванториум", говорится в сообщении холдинга.

Соглашение о сотрудничестве было подписано на Московском международном форуме инновационного развития "Открытые инновации — 2017" в технопарке "Сколково" замгендиректора "Швабе" по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иваном Ожгихиным и гендиректором Фонда новых форм развития образования Мариной Раковой. В рамках реализации соглашения кооперация сторон будет направлена на развитие деятельности организаций, входящих в состав федеральной сети детских технопарков "Кванториум".

"С целью развития поддержки социально значимых проектов и воспитания кадров будущего России, холдинг "Швабе" в 2017 году начал взаимодействие с Фондом новых форм развития образования, который является федеральным оператором сети детских технопарков "Кванториум". Подписание соглашения стало логическим шагом на пути нашего сотрудничества. В рамках данного партнерства холдинг уже принял участие в марафоне открытий технопарков, а также выступил партнером "Кванториума" на финальном уроке технологии для московских школьников. В перспективе планируется интеграция холдинга в образовательные программы детских технопарков и разработка программ для реализации инновационных идей и проектов детей на технике "Швабе". Мы нацелены на более тесное сотрудничество с целью формирования инженерных и исследовательских навыков детей, которые в скором будущем станут талантливыми инженерами-разработчиками, создающими профессиональную элиту промышленности нашей страны", — отметил Ожгихин.

Стороны договорились о совместной деятельности в области развития инженерных и исследовательских компетенций среди воспитанников технопарков "Кванториум", а также популяризации развития отечественного промышленного сектора за счет проектных работ на оборудовании "Швабе" и в рамках направлений деятельности холдинга. Кроме того, соглашение предполагает реализацию совместных научно-исследовательских проектов и участие в мероприятиях, нацеленных на развитие дополнительных форм образования. Так, дети смогут получать уникальный опыт научно-творческой деятельности напрямую от представителей отрасли.

"Мы рады взаимодействию с холдингом "Швабе", который является примером компании, где сосредотачиваются самые современные, прорывные технологии. Сейчас главная задача — это конверсия технологий двойного и специального назначения для гражданского общества и в этом контексте детская супервариативность в представлении проектных решений и развиваемое в детских технопарках "Кванториум" креативное, критическое мышление детей обладает огромным потенциалом для развития технологий. Уверена, сотрудничество детских технопарков "Кванториум" с холдингом станет основой для внешнего, глобального RnD центра холдинга "Швабе" и мы услышим еще не об одном открытии", — сказала Ракова.

В 2017 году сеть детских технопарков "Кванториум" представлена в 36 регионах России, а в 2018 году детские технопарки "Кванториум" будут представлены уже в 70 субъектах РФ.