Минобрнауки: процесс по диссертации Мединского прошел строго по закону

Министр культуры РФ Владимир Мединский после заседания президиума Высшей аттестационной комиссии при министерстве образования и науки РФ. 20 октября 2017

Министр культуры РФ Владимир Мединский после заседания президиума Высшей аттестационной комиссии при министерстве образования и науки РФ. 20 октября 2017

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Процесс рассмотрения заявления о лишении главы Минкультуры РФ Владимира Мединского учёной степени прошёл в строгом соответствии с законом, заявил замминистра образования и науки Григорий Трубников.

"Министерство всегда прислушивается к предложениям Совета по науке. Отмечу, что процесс рассмотрения заявления о лишении проходил в строгом соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 842", — приводит пресс-служба ведомства слова Трубникова.

По словам замминистра, членам научно-отраслевой сессии президиума ВАК по гуманитарным и общественным наукам были представлены копия аттестационного дела, аудиозапись заседания диссертационного совета и иные документы, подтверждающие соблюдение установленных процедур присуждения ученой степени Мединскому.

"Кроме того, в заседании комиссии Президиума ВАК участвовали известные специалисты-историки, которые в ходе дискуссии рассмотрели вопрос о научной значимости диссертации. По итогам обсуждения, открытым голосованием, комиссия Президиума ВАК приняла подавляющим большинством решение об отмене лишения степени", — отметил Трубников.