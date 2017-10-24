Минобрнауки: процесс по диссертации Мединского прошел строго по закону

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Процесс рассмотрения заявления о лишении главы Минкультуры РФ Владимира Мединского учёной степени прошёл в строгом соответствии с законом, заявил замминистра образования и науки Григорий Трубников.
По словам замминистра, членам научно-отраслевой сессии президиума ВАК по гуманитарным и общественным наукам были представлены копия аттестационного дела, аудиозапись заседания диссертационного совета и иные документы, подтверждающие соблюдение установленных процедур присуждения ученой степени Мединскому.
"Кроме того, в заседании комиссии Президиума ВАК участвовали известные специалисты-историки, которые в ходе дискуссии рассмотрели вопрос о научной значимости диссертации. По итогам обсуждения, открытым голосованием, комиссия Президиума ВАК приняла подавляющим большинством решение об отмене лишения степени", — отметил Трубников.