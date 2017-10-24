Студенты и аспиранты ЮУрГУ смогут получить международный сертификат IELTS*

Южно-Уральский государственный университет перешел на международный стандарт языковой подготовки студентов. Теперь бакалавры, магистры, а также аспиранты одного из крупнейших российских вузов имеют возможность углубленно изучать английский язык с последующим получением международного сертификата IELTS.

Хорошая лингвистическая подготовка по-прежнему является одним из важнейших плюсов в резюме молодого выпускника, а также сильнейшим конкурентным преимуществом на международном рынке труда. Выпускники Южно-Уральского государственного университета занимают ключевые позиции в мировых транснациональных корпорациях.

Сегодня в ЮУрГУ на различных специальностях учатся более 2000 иностранцев из 46 стран мира (всего в вузе обучаются свыше 30 тысяч человек). В связи с активным участием студентов и научных сотрудников университета в международных образовательных и научных проектах вуз уделяет повышенное внимание качественной языковой подготовке. Углублённое изучение английского языка начинается с поступления на бакалавриат. В течение четырех лет, помимо основной образовательной программы, студенты изучают английский не менее 5 часов в неделю. По итогам сдается международный экзамен IELTS, проверяющий академические навыки выпускника на уровне слушания, письма, говорения и чтения. Экзамен принимается независимыми международными тестологами — носителями языка, при успешном прохождении теста соискатель получает сертификат международного образца.

"Эту возможность наш вуз начал предоставлять для того, чтобы выпускник, имеющий сертификат IELTS, мог дальше продолжать обучение в российской, либо зарубежной магистратуре, заниматься наукой. Сертификат поможет ему реализовать себя в международных контактах: свободно участвовать в международных конференциях, готовить собственные научные публикации и быть востребованным специалистом на мировом рынке труда, где сложно конкурировать без знания международного языка общения", — отмечает и.о. директора Института лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ Елена Ярославова.

Уровень владения английским языком при поступлении в вуз на нелингвистическую специальность существенной роли не играет. Всем абитуриентам создаются комфортные условия обучения, исходя из их уровня языковой подготовки: от минимальной до высокой. Такой подход позволяет студентам выработать индивидуальную образовательную траекторию и поступательно двигаться к намеченной цели. Помогают в этом международные пособия, разработанные специально для успешной сдачи IELTS, а также новых подход к обучению.

© Фото : Виктория Матвейчук, ЮУрГУ Перевод: Вы говорите по-английски? © Фото : Виктория Матвейчук, ЮУрГУ Перевод: Вы говорите по-английски?

"Внедрение "смешанного" обучения позволяет максимально увеличить время студента на самостоятельную работу и повышает эффективность занятий. Студенты 50% времени обучаются в аудитории, 50% — в режиме онлайн. Новые онлайн-технологии позволяют преподавателю максимально использовать время для живого общения со студентами на занятии, а отработку и закрепление отдельных языковых навыков перевести в режим онлайн с помощью пособий. Для этого мы разработали 4 уровня онлайн-пособий от А1 до С1, которые будем апробировать в течение 2017 года", — рассказывает Елена Ярославова.

Смешанный подход в языковой подготовке введен в 2017 году и для обучающихся в магистратуре и аспирантуре. В образовательном процессе используются материалы специализированного учебника для магистрантов и аспирантов, а также многоуровневое учебное онлайн-пособие, доступное с помощью онлайн-платформы Moodle.

"Языковая реформа" коснулась не только студентов, но и преподавателей ЮУрГУ, большинство которых прошли курсы повышения квалификации и подтвердили свой уровень, соответствующий международному стандарту преподавания. Профессию, связанную со знанием языка, ежегодно выбирают все большее и большее количество студентов ЮУрГУ, среди которых много иностранных граждан.

Специально для иностранных студентов Институт лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ предлагает программу магистерской подготовки "Теория и практика английского языка" по направлению "Филология", которая реализуется на английском языке. Эту программу в прошлом году успешно прошли студенты из Сирии и Ирака. Большой популярностью у китайских студентов пользуется программа магистерской подготовки на русском языке "Русский язык как иностранный". Не менее популярно направление "Зарубежное регионоведение", в рамках которой происходит обмен между студентами вузов-партеров России и Китая: в течение года ребята из России живут и учатся в Китае, впитывают традиции, изучают язык и обычаи этой страны, и наоборот.

Институт лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ реализует программы углублённой языковой подготовки по 12 направлениям бакалавриата, магистратуры (включая программу двойных дипломов с университетами США), аспирантуры и специалитета. Получить качественное лингвистическое образование могут как российские, так и иностранные студенты.

Поступление в ЮУрГУ:

Тел.: +7 (3512) 67-97-98

E-mail: applicant@susu.ru

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