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Общество

Власти города Байконур пожаловались на свободно гуляющих верблюдов и коров

12:3224.10.2017
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© Fotolia / Duncan NoakesВерблюд. Архивное фотоВерблюд. Архивное фото
© Fotolia / Duncan Noakes

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Жители Байконура жалуются на свободно гуляющих по городу верблюдов и коров, сообщается на сайте горадминистрации.

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"В администрацию участились обращения граждан о незаконно находящихся на территории города Байконура коровах и верблюдах, которые пасутся в городских скверах, ищут корм на мусорных стоянках и гуляют на улицах", — говорится в сообщении.

По словам директора ГУП "Жилищное хозяйство" Магомеда Маазова, на предприятии создан и уже действует целый отряд по отгону животных, незаконно находящихся на территории Байконура.

"Жители могут сообщить о таких животных в аварийно-диспетчерскую службу", — уточняют городские власти.

Коровы и верблюды безнаказанно проникают в город из близлежащих поселков через проломы в ограждении и контрольно-пропускные пункты (КПП). Для решения этой проблемы разработан план по замене ограждения периметра города, рассчитанный до 2018 года.

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Корова джерсейской породы на молочном комплексе в Кантемировском районе Воронежской области.
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© AFP 2017 / Mohd Rasfan
Красный ара встречает посетителей мини-зоопарка в Куала-Лумпур, Малайзия.
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Альпака, живущая в Московском зоопарке.
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Антилопа Белый орикс в заповеднике, находящемся на границе ОАЭ и Саудовской Аравии.
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Гепард, живущий в Московском зоопарке, греется на мартовском солнце.
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© REUTERS / Schoenbrunn Zoo/Norbert Potensky
Самка лемура кормит своих новорожденных детенышей в зоопарке Шенбрунн в Вене, Австрия.
© AP Photo / Sergei ChuzavkovВыпуск рыбы в Днепр в рамках экологического проекта по восстановлению численности рыбы в реке, Киев, Украина.Выпуск рыбы в Днепр. Киев, Украина
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Выпуск рыбы в Днепр в рамках экологического проекта по восстановлению численности рыбы в реке, Киев, Украина.
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© AFP 2017 / Christof Stache
Игры львов в зоопарке "Хеллабрунн" в Мюнхене, Германия.
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