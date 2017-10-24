Власти города Байконур пожаловались на свободно гуляющих верблюдов и коров

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Жители Байконура жалуются на свободно гуляющих по городу верблюдов и коров, сообщается на сайте горадминистрации.

"В администрацию участились обращения граждан о незаконно находящихся на территории города Байконура коровах и верблюдах, которые пасутся в городских скверах, ищут корм на мусорных стоянках и гуляют на улицах", — говорится в сообщении.

По словам директора ГУП "Жилищное хозяйство" Магомеда Маазова, на предприятии создан и уже действует целый отряд по отгону животных, незаконно находящихся на территории Байконура.

"Жители могут сообщить о таких животных в аварийно-диспетчерскую службу", — уточняют городские власти.

Коровы и верблюды безнаказанно проникают в город из близлежащих поселков через проломы в ограждении и контрольно-пропускные пункты (КПП). Для решения этой проблемы разработан план по замене ограждения периметра города, рассчитанный до 2018 года.