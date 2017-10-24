Алкоголь и бедность: как погибают новорожденные дети

НОВОСИБИРСК/САРАТОВ/КЕМЕРОВО, 24 окт — РИА Новости. Сразу о нескольких резонансных случаях, произошедших в разных регионах России, когда новорожденные или младенцы стали жертвами обстоятельств, в которых проживали их родители, стало известно во вторник. Трудное материальное положение, злоупотребление алкоголем и криминальное прошлое взрослых стали одними из причин гибели детей.

Решила скрыть беременность

Жительница Яшкинского района Кемеровской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве новорожденного ребенка, которого она самостоятельно родила в бане и спрятала за печкой, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.

"В конце июля текущего года обвиняемая в бане самостоятельно родила ребенка. После чего она завернула его в пакет и спрятала за печкой. Через несколько часов женщине стало плохо, супруг, не осведомленный о ее беременности и родоразрешении, вызвал скорую помощь. Ее госпитализировали, даже врачам она не рассказала о произошедшем", — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, в больнице женщину осмотрели узкопрофильные специалисты, которые установили признаки недавнего разрешения от беременности. Женщина признала этот факт и рассказала медикам обо всем. Полученную информацию врачи передали в правоохранительные органы.

Следственно-оперативная группа обнаружила за печкой тело младенца. Судебно-медицинская экспертиза показала, что он родился жизнеспособным, причиной смерти стала асфиксия околоплодными водами. Генотипоскопическая экспертиза подтвердила, что обвиняемая является биологической матерью новорожденному. Психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой.

"Со следствием она сотрудничала, вину признала полностью. Следователям рассказала, что с супругом они уже воспитывают двоих детей в возрасте 7 и 5 лет, а в связи с непростым материальным положением информацию о своей беременности она решила скрыть, к специалистам не обращалась. Принимала всевозможные меры, чтобы спровоцировать самопроизвольное прерывание беременности, однако безрезультатно", — добавили в СУСК.

Уголовное дело в отношении 35-летней женщины направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы.

Семья характеризуется отрицательно

Следователи в Омске подозревают неоднократно судимого 38-летнего местного жителя в убийстве в пьяном виде трехмесячного сына, сообщает во вторник Следственное управление СК РФ по региону.

Тело ребенка было обнаружено 23 октября в квартире дома на улице Бархатовой. Судмедэкспертиза установила, что смерть мальчика была насильственной, возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

"В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 38-летний отец ребенка, который во время отсутствия матери ребенка, находясь в состоянии опьянения, ударил мальчика головой о ванну", — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, на допросе у следователя он частично признал свою вину. Семья характеризуется отрицательно. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Следователи подадут в суд ходатайство об аресте мужчины.

"В ходе следствия также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. За совершение данного преступления уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы", — сообщили в управлении.

Медики констатировали смерть

Жительница Саратовской области подозревается в причинении смерти по неосторожности новорожденной дочери, которую, по версии следствия, она в состоянии алкогольного опьянения сначала уронила с дивана, а затем ударила головой о дверной косяк, сообщил СК РФ.

Следователи установили, что трагедия произошла вечером 22 октября, когда 19-летняя подозреваемая находилась в своей квартире в городе Балаково.

"Спустя непродолжительный промежуток времени ребенок перестал подавать признаки жизни. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть девочки", — говорится в сообщении.

Дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности". Фигурантке дела грозит до двух лет лишения свободы.

"Следователями будут предприняты необходимые меры для изучения личностей родителей погибшей девочки, условий ее жизни и воспитания, а также дана принципиальная правовая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики", — говорится в сообщении.