В Ингушетии в 2017 году более чем на 50% вырос турпоток

МАГАС, 24 окт — РИА Новости, Адам Буражев. Ингушский круглогодичный курорт "Армхи" в текущем году посетили на 20 тысяч туристов больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы республиканского комитета по туризму.

"В 2017 году круглогодичный курорт "Армхи" посетили 63 тысячи российских и иностранных туристов. В 2016 году их количество составило 42,3 тысячи человек, а в позапрошлом — 30,1 тысячи человек. Достигнутые показатели служат подтверждением тому, что Ингушетия уверенно двигается вперед в этом направлении, максимально используя имеющиеся ресурсы", — сказал собеседник агентства.

Представитель ведомства рассчитывает, что в 2018 году количество туристов увеличится до 70 тысяч человек. По его словам, свою роль сыграло и создание в регионе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в составе Северо-Кавказского туристического кластера, которая оказала благоприятное влияние на развитие не только туризма, но и других сфер деятельности. Особый интерес у туристов вызывают культурно-массовые и спортивные мероприятия, которые в республике весьма популярны.

Другие новости региона читайте здесь >>