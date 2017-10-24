В Ингушетии в 2017 году более чем на 50% вырос турпоток

МАГАС, 24 окт — РИА Новости, Адам Буражев. Ингушский круглогодичный курорт "Армхи" в текущем году посетили на 20 тысяч туристов больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы республиканского комитета по туризму.
Представитель ведомства рассчитывает, что в 2018 году количество туристов увеличится до 70 тысяч человек. По его словам, свою роль сыграло и создание в регионе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в составе Северо-Кавказского туристического кластера, которая оказала благоприятное влияние на развитие не только туризма, но и других сфер деятельности. Особый интерес у туристов вызывают культурно-массовые и спортивные мероприятия, которые в республике весьма популярны.
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