с проверил качество хлеба по всей стране

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Около 2,5% хлеба в России не соответствует норме по гигиеническим показателям, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое) составил 2,5%", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по содержанию загрязнителей химической природы, таких как токсичные элементы, пестициды, микотоксины (токсичные продукты жизнедеятельности микроскопических плесневых грибов) и других, удельный вес проб хлеба и хлебобулочных изделий, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 0,11%. По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность и другое), не соответствовали нормативным требованиям 2,4% исследуемых проб.

Отмечается, что по результатам исследований за последние пять лет доля не соответствующих показателям безопасности хлебобулочных изделий снизилась. За девять месяцев 2017 года было исследовано более 59 тысяч проб хлебобулочных изделий, забраковано 995 партий хлебобулочных изделий общим объемом более шести тонн. Основные причины — наличие "картофельной болезни" хлеба, повышенная влажность, непропеченный мякиш.