Опрос показал отношение родителей к идее о наказании за отказ от прививок

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Более половины россиян (59%), имеющих несовершеннолетних внуков или детей, выступают против того, чтобы государство наказывало их за отказ от обязательных прививок, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Нужно ли обязать родителей делать прививки детям? Да, от этого зависит здоровье и других детей

Сделать обязательными прививки при рождении, остальные по выбору родителей

Нет, это личное дело каждой семьи Результаты 31.1% Да, от этого зависит здоровье и других детей

20.9% Сделать обязательными прививки при рождении, остальные по выбору родителей

48.0% Нет, это личное дело каждой семьи Все опросы Голосовать

"Большинство родителей оставляют за собой право на отказ от прививок, входящих в обязательный перечень Минздрава — об этом говорят 64% среди респондентов, имеющих несовершеннолетних детей/внуков. Аргументы в пользу этой точки зрения: законное право родителей, их ответственность за здоровье детей", — говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

При этом против высказались 30% опрошенных, имеющих несовершеннолетних детей и внуков, отмечает ВЦИОМ. Они указывают на отсутствие необходимых профессиональных знаний для решения этого вопроса: "в результате ошибки ребенок может заболеть".

"Более половины (59%) высказываются против инициативы по введению наказания для тех, кто отказывается делать ряд обязательных прививок своим детям. Поддерживают подобного рода санкции 35% родителей, бабушек и дедушек, в основном потому, что опасаются за здоровье детей. Среди тех, кто считает, что родители не имеют права на запрет, поддерживают идею введения наказания 54%, — сообщают социологи.

Так, 26% опрошенных, высказавшихся за наказание, считают, что отказ от прививок — это безответственное отношение к здоровью ребенка, еще 22% уверены, что непривитые дети являются распространителями заболевания. Сорок семь процентов не одобряющих инициативу утверждают, что это личный выбор всех родителей.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20-22 сентября 2017 года. Всего было опрошено 1800 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.