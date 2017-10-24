Опрос показал отношение родителей к идее о наказании за отказ от прививок

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Более половины россиян (59%), имеющих несовершеннолетних внуков или детей, выступают против того, чтобы государство наказывало их за отказ от обязательных прививок, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
31.1%Да, от этого зависит здоровье и других детей
20.9%Сделать обязательными прививки при рождении, остальные по выбору родителей
48.0%Нет, это личное дело каждой семьи
При этом против высказались 30% опрошенных, имеющих несовершеннолетних детей и внуков, отмечает ВЦИОМ. Они указывают на отсутствие необходимых профессиональных знаний для решения этого вопроса: "в результате ошибки ребенок может заболеть".
"Более половины (59%) высказываются против инициативы по введению наказания для тех, кто отказывается делать ряд обязательных прививок своим детям. Поддерживают подобного рода санкции 35% родителей, бабушек и дедушек, в основном потому, что опасаются за здоровье детей. Среди тех, кто считает, что родители не имеют права на запрет, поддерживают идею введения наказания 54%, — сообщают социологи.
Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20-22 сентября 2017 года. Всего было опрошено 1800 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.