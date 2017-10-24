"Лаборатория Касперского" открыла центр кибербезопасности в ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт — РИА Новости. Научно-образовательный центр кибербезопасности "Лаборатории Касперского" открылся в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во вторник в рамках форума IT-сообщества "Русский MeetUp", передает корреспондент РИА Новости.
Проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов отметил, что через полгода будет создана совместная программа для магистров.
Постельник ранее отмечал, что в планах связать ДВФУ с вузами по общим тематикам разработок, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Форум MeetUp проходит в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке с 23-25 октября. Участникам форума проведут лекции про технологии виртуальной реальности и блокчейну, машинному обучению, кибербезопасности, IT в медицине и образовании, цифровому производству, робототехнике и IT-предпринимательству.