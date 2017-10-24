"Лаборатория Касперского" открыла центр кибербезопасности в ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт — РИА Новости. Научно-образовательный центр кибербезопасности "Лаборатории Касперского" открылся в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во вторник в рамках форума IT-сообщества "Русский MeetUp", передает корреспондент РИА Новости.

"Нам очень важно быть здесь соучастниками процесса обучения. Центр — это не библиотека или класс, это место, где должны быть собраны воедино разные виды активности: учебный процесс, научная деятельность, внеклассная работа со студентами. Это место притяжения специалистов, которым интересна сфера кибербезопасности. Нам очень важно локализовать некое место, где все это будет сосредоточено", — рассказал руководитель образовательных программ "Лаборатории Касперского" Дмитрий Постельник.

Проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов отметил, что через полгода будет создана совместная программа для магистров.

Центр должен создать благоприятную среду для развития у молодежи компетенций в области кибербезопасности и подготовки кадров для индустрии высоких технологий. Центр будет предоставлять образовательные и консультационные услуги, помогать студентам осваивать новые информационные технологии и программные продукты.

Постельник ранее отмечал, что в планах связать ДВФУ с вузами по общим тематикам разработок, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Форум MeetUp проходит в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке с 23-25 октября. Участникам форума проведут лекции про технологии виртуальной реальности и блокчейну, машинному обучению, кибербезопасности, IT в медицине и образовании, цифровому производству, робототехнике и IT-предпринимательству.