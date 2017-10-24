Судно ТОФ отправилось на остров Матуа с грузом для экспедиции Минобороны

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Судно Тихоокеанского флота доставит грузы на курильский остров Матуа для обеспечения работы второй экспедиции Минобороны России, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"Киллекторное судно КИЛ-168 отряда судов вспомогательного флота войск и сил на северо-востоке России вышло из порта Петропавловска-Камчатского и взяло курс на остров Матуа для обеспечения работы экспедиционного центра МО РФ, Русского географического общества, личного состава ТОФ и ВВО", — сообщил Воскресенский.

В Петропавловске-Камчатском КИЛ-168 пополнил запасы топлива, воды и продовольствия, а также провел загрузку дополнительного оборудования для участников экспедиции.

Это уже вторая совместная экспедиция по изучению историко-культурного и природного наследия острова Курильской гряды. Сейчас на острове Матуа работают несколько отрядов гидрогеологов, вулканологов, гидробиологов, ландшафтоведов, почвоведов, поисковиков и археологов из Москвы, Владивостока, Камчатки и Сахалина.

В ходе работ участники собрали материалы для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов, провели видеосъемку рельефа дна для анализа гидрографических характеристик. Также проводились работы по реконструированию активности вулкана Пик Сарычева за последние 100 тысяч лет. Кроме того, экспедиция ищет и исследует объекты исторической военной техники и фортификационных сооружений периода Второй мировой войны, проводит археологические работы.

Матуа — остров средней группы Большой гряды Курильских островов. Административно входит в Северо-Курильский городской округ Сахалинской области (с 1946 года). Имел стратегически важную роль в годы Второй мировой войны, будучи одной из крупнейших японских военно-морских баз. Площадь острова — 52 квадратных километра. В 2000 году российская военно-морская база на острове была законсервирована, и Матуа стал полностью необитаем. Интерес к истории острова вновь возрос после экспедиций 2015-2016 годов.

В ходе первой экспедиции с мая по июнь 2016 года на Матуа специалистами проведено более одной тысячи лабораторных исследований, радиационная и химическая разведка, обследованы найденные на тот момент фортификационные сооружения острова и более 100 исторических объектов, исследованы бухты и заливы острова.