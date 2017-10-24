Судно ТОФ отправилось на остров Матуа с грузом для экспедиции Минобороны

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Судно Тихоокеанского флота доставит грузы на курильский остров Матуа для обеспечения работы второй экспедиции Минобороны России, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
В Петропавловске-Камчатском КИЛ-168 пополнил запасы топлива, воды и продовольствия, а также провел загрузку дополнительного оборудования для участников экспедиции.
В ходе работ участники собрали материалы для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов, провели видеосъемку рельефа дна для анализа гидрографических характеристик. Также проводились работы по реконструированию активности вулкана Пик Сарычева за последние 100 тысяч лет. Кроме того, экспедиция ищет и исследует объекты исторической военной техники и фортификационных сооружений периода Второй мировой войны, проводит археологические работы.
В ходе первой экспедиции с мая по июнь 2016 года на Матуа специалистами проведено более одной тысячи лабораторных исследований, радиационная и химическая разведка, обследованы найденные на тот момент фортификационные сооружения острова и более 100 исторических объектов, исследованы бухты и заливы острова.