Эксперт: оптимальный трудовой стаж - 35 лет, но прийти к этому сразу нельзя

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Оптимальный минимальный трудовой стаж в России должен составлять около 35 лет, но идти этому нужно постепенно, не менее 25 лет, считает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров.

Газета "Ведомости" со ссылкой на неназванных федеральных чиновников сообщила в понедельник, что повышение минимального трудового стажа для выхода на пенсию по старости может стать альтернативой повышению пенсионного возраста в России — такая идея якобы обсуждается в администрации президента и правительстве. При этом в Минтруде РИА Новости заявили, что никаких изменений в пенсионной системе не обсуждается. Нынешнее пенсионное законодательство предусматривает постепенное увеличение минимального стажа с текущих 8 лет до 15 лет к 2025 году.

"Оптимально стаж должен быть, действительно, в районе 35 лет. Но, как вы понимаете, к этому мы придём ещё лет через 27. Нам примерно 27 лет надо. Кроме того, это должна быть объявленная политика. Надо говорить о том, что страховая пенсия для тех, кто долго работает на формальном рынке труда. Вот для них разработана страховая пенсия по старости", — сказал РИА Новости Назаров.

Он пояснил, что в таком случае страховую пенсию будут рассчитывать люди, накопившие длинный трудовой стаж, а другие – смогут получать социальную пенсию или копить на пенсионное обеспечение самостоятельно. "Но это надо все эти 27 лет людям говорить. Тогда те люди, которые будут через эти многие годы выходить на пенсию, тогда они, соответственно, накопят", — добавил эксперт.

Следует ли повышать минимальный трудовой стаж для получения пенсии в России? Да, пенсию надо "заслужить"

Нет, семи лет стажа для получения минимальных выплат вполне достаточно

Государство обязано обеспечить людям минимальный доход, независимо от стажа Результаты 36.9% Да, пенсию надо "заслужить"

15.4% Нет, семи лет стажа для получения минимальных выплат вполне достаточно

47.7% Государство обязано обеспечить людям минимальный доход, независимо от стажа Все опросы Голосовать

При этом Назаров подчеркнул, что резко повышать требования к трудовому стажу нельзя, в противном случае россияне окажутся еще в более жестких условиях, чем при повышении пенсионного возраста, так как тогда возникнет риск, при котором значительная часть населения вообще останется без пенсии.

По его мнению, требования к трудовому стажу повышать надо, но делать это примерно по году в год до каких-то разумных пределов, чтобы человек, имеющий медианную заработную плату, смог накопить на пенсию. Он также обратил внимание, что в 90-е годы многие россияне работали на сером рынке занятости, поэтому в таких условиях не смогут сформировать достаточно длинный стаж.

"Нельзя в эту точку прийти сразу же, как нельзя сказать, что пенсионный возраст будет с завтрашнего дня 65 лет. Люди не готовы к таким решениям, и не надо таких решений принимать", — сказал он.