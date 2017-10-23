РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Эксперт: оптимальный трудовой стаж - 35 лет, но прийти к этому сразу нельзя

21:4423.10.2017
03527
© Fotolia / Nichizhenova ElenaСобеседование при приеме на работу. Архивное фотоСобеседование при приеме на работу. Архивное фото
© Fotolia / Nichizhenova Elena

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Оптимальный минимальный трудовой стаж в России должен составлять около 35 лет, но идти этому нужно постепенно, не менее 25 лет, считает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров.

Трудовая книжка. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сенатор: надо повышать минимальный трудовой стаж, а не пенсионный возраст
Газета "Ведомости" со ссылкой на неназванных федеральных чиновников сообщила в понедельник, что повышение минимального трудового стажа для выхода на пенсию по старости может стать альтернативой повышению пенсионного возраста в России — такая идея якобы обсуждается в администрации президента и правительстве. При этом в Минтруде РИА Новости заявили, что никаких изменений в пенсионной системе не обсуждается. Нынешнее пенсионное законодательство предусматривает постепенное увеличение минимального стажа с текущих 8 лет до 15 лет к 2025 году.

"Оптимально стаж должен быть, действительно, в районе 35 лет. Но, как вы понимаете, к этому мы придём ещё лет через 27. Нам примерно 27 лет надо. Кроме того, это должна быть объявленная политика. Надо говорить о том, что страховая пенсия для тех, кто долго работает на формальном рынке труда. Вот для них разработана страховая пенсия по старости", — сказал РИА Новости Назаров.

Он пояснил, что в таком случае страховую пенсию будут рассчитывать люди, накопившие длинный трудовой стаж, а другие – смогут получать социальную пенсию или копить на пенсионное обеспечение самостоятельно. "Но это надо все эти 27 лет людям говорить. Тогда те люди, которые будут через эти многие годы выходить на пенсию, тогда они, соответственно, накопят", — добавил эксперт.

Следует ли повышать минимальный трудовой стаж для получения пенсии в России?
Результаты

  • 36.9%

    Да, пенсию надо "заслужить"

  • 15.4%

    Нет, семи лет стажа для получения минимальных выплат вполне достаточно

  • 47.7%

    Государство обязано обеспечить людям минимальный доход, независимо от стажа
Все опросы
Голосовать
При этом Назаров подчеркнул, что резко повышать требования к трудовому стажу нельзя, в противном случае россияне окажутся еще в более жестких условиях, чем при повышении пенсионного возраста, так как тогда возникнет риск, при котором значительная часть населения вообще останется без пенсии.

По его мнению, требования к трудовому стажу повышать надо, но делать это примерно по году в год до каких-то разумных пределов, чтобы человек, имеющий медианную заработную плату, смог накопить на пенсию. Он также обратил внимание, что в 90-е годы многие россияне работали на сером рынке занятости, поэтому в таких условиях не смогут сформировать достаточно длинный стаж.

"Нельзя в эту точку прийти сразу же, как нельзя сказать, что пенсионный возраст будет с завтрашнего дня 65 лет. Люди не готовы к таким решениям, и не надо таких решений принимать", — сказал он.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена