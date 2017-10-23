Пензенские власти хотят забрать детей у пьющих родителей на Новый год

САРАТОВ, 23 окт — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник поручил подчиненным запланировать в период новогодних праздников пребывание в лечебно-профилактических учреждениях детей, чьи родители злоупотребляют спиртным.

"Если мы знаем, что родители наверняка будут употреблять алкоголь, и в новогодние праздники дети останутся без надзора взрослых, надо принять меры, которые позволят предотвратить несчастные случаи", — цитирует слова Белозерцева пресс-служба правительства области.

Глава региона поставил задачу перед областными министерствами образования, труда и здравоохранения актуализировать списки детей неблагополучных родителей, злоупотребляющих спиртными напитками.

По словам Белозерцева, необходимо проводить медицинское обследование детей и назначать им в случае необходимости соответствующее лечение в период продолжительных праздников.

"Или принимать действенные профилактические меры по отношению к родителям. Для нас важно, чтобы дети не погибли, чтобы не произошло трагедий", — подчеркнул он.

Как пояснила РИА Новости пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина, все дело в том, что по статистике именно в новогодние праздники массово происходят разные происшествия, связанные со злоупотреблением спиртным, при этом дети если и не гибнут, то часто остаются без присмотра взрослых.

"Некоторых ребятишек на период новогодних праздников родителям предлагают направить на обследование в лечебно-профилактические учреждения, где они не только пройдут обследование, но и будут под присмотром специалистов. В это время соответствующие структуры проводят работу с родителями, например, по лечению от алкоголизма", — рассказала собеседница агентства.