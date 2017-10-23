Фасад жилого дома в Оренбурге украсят "Алые паруса"

ОРЕНБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Граффити по мотивам повести Александра Грина "Алые паруса" украсит один из домов в Оренбурге. Рисунок, площадь которого составит 160 квадратных метров, появится при поддержке Фонда модернизации ЖКХ, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

Четыре многоквартирных дома в Оренбурге отремонтировали в мае в рамках программы капитального ремонта. После завершения работ по инициативе фонда фасад одного из домов решили украсить граффити "с алыми парусами".

"Это первый столь большой объем работ, произведенных в рамках программы капремонта. Жильцы проявляли высокую активность — согласовывали виды и объемы работ, цветовые решения, оформление фасадов. Так совместными усилиями родилась идея украсить один из фасадов объектом стрит-арта", — приводит пресс-служба слова генерального директора Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области Таргена Бахитова.

"Мы рады тому, что наши дети каждый день будут видеть символ исполнения мечты, красоту, добро", — сказала старшая по дому Светлана Завгородняя.

Ранее 12 художественных работ под открытым небом появились в Оренбурге в рамках фестиваля "Стенограффия".

Другие новости региона читайте здесь >>