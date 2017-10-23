Вице-спикер Госдумы предложила создать рабочую группу по редким болезням

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила создать в нижней палате парламента межведомственную рабочую группу для поддержки больных орфанными (редкими) заболеваниями.

"В Госдуме необходимо создать межведомственную рабочую группу для поддержки больных орфанными заболеваниями", — заявила Епифанова журналистам.

По её словам, только 30 регионов справляются с обеспечением лекарствами больных орфанными заболеваниями, и финансовая нагрузка на эти регионы возрастает, так как люди, нуждающиеся в этих лекарствах, стараются переехать в те субъекты, которые могут им эти препараты предоставить.

"Необходимо под микроскопом разобраться с этой проблемой, объединиться всем: и врачам, и представителям пациентского сообщества, депутатам исполнительной власти. Для того чтобы перевести эту тему в стабильную", — добавила она.

Ранее "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект, предполагающий включение в программу "Семи нозологий", закупка лекарств для которой финансируется из федерального бюджета, шести редких диагнозов, входящих в так называемый "Перечень-24", препараты для которого обязаны закупать регионы.

В России на государственном уровне действует программа "Семь нозологий". За счет средств федерального бюджета централизованно закупаются лекарственные препараты для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также пациентов, перенесших трансплантацию органов или тканей.