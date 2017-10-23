Сенатор: надо повышать минимальный трудовой стаж, а не пенсионный возраст

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Повышать минимальный трудовой стаж в России более правильно, чем увеличивать возраст выхода на пенсию, считает глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на неназванных федеральных чиновников сообщила, что повышение минимального трудового стажа для выхода на пенсию по старости может стать альтернативой повышению пенсионного возраста в России — такая идея якобы обсуждается в администрации президента и правительстве. Минтруд эту информацию опроверг.

"Дискуссия ведется уже достаточно давно и рассматривается как мера, связанная с ликвидацией нехватки средств в Пенсионном фонде. Мы на эту тему спорим", — сообщил Рязанский в эфире радиостанции "Говорит Москва", отвечая на вопрос ведущего, обсуждается ли эта тема в коридорах власти.

Следует ли повышать минимальный трудовой стаж для получения пенсии в России? Да, пенсию надо "заслужить"

Нет, семи лет стажа для получения минимальных выплат вполне достаточно

Государство обязано обеспечить людям минимальный доход, независимо от стажа Результаты 36.6% Да, пенсию надо "заслужить"

15.5% Нет, семи лет стажа для получения минимальных выплат вполне достаточно

47.9% Государство обязано обеспечить людям минимальный доход, независимо от стажа Все опросы Голосовать

Сенатор объяснил, что минимальный трудовой стаж в России к 2025 году повысится до 15 лет, что уже прописано в законе. Сейчас он составляет 8 лет и повышаться будет постепенно. Однако Рязанский согласился с ведущим в том, что данная мера не сможет полностью ликвидировать нехватку средств в Пенсионном фонде, а значит, вопрос о повышении стажа или пенсионного возраста после 2025 года остается открытым.

"На мой взгляд, более правильным все-таки будет повышать не возраст, а повышать стажевые показатели", — отметил парламентарий.

Он уточнил, что для предусмотренного законом возраста выхода на пенсию — 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин — стаж свыше 20 лет является среднестатистическим показателем уже сейчас среди российских пенсионеров. Тем не менее, по его словам, особые льготы могут быть предусмотрены для многодетных матерей или тех, кто не смог заработать нужный стаж по иным объективным причинам.