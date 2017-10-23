Перечень жизненно важных лекарств на 2018 год расширили на 68 позиций

ГОРКИ, 23 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2018 год, куда дополнительно внесено 60 лекарств и восемь препаратов.

"Я утвердил перечень жизненно необходимых и важнейших так называемых лекарственных препаратов на следующий год… Правительство утверждает такой перечень — нужно понимать, какие лекарства востребованы людьми. В перечень подобных лекарств на 2018 год дополнительно включено 60 лекарств и восемь препаратов, в том числе для онкологических заболеваний, сердечно-сосудистой системы и некоторых других", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в Горках.

Кроме того, глава правительства отметил, что расширяется и список лекарств для льготников — от увеличен на 25 наименований. "Нужно следить, чтобы эти лекарства были доступны", — подчеркнул он.

Вице-премьер Ольга Голодец отметила, что общий объем рынка лекарственных препаратов РФ в 2016 году составил 1,16 триллиона рублей. "В 2017 году мы ожидаем, что по итогам года он вырастет почти на 10%", — добавила она.

Из 60 новых позиций некоторые являются "фактически прорывными на фармацевтическом рынке и меняют систему лечения целого ряда заболеваний", отметила вице-премьер. Так, из 60 лекарств 22 позиции — это противоопухолевые, гормональные противоопухолевые препараты, а также наркотические лекарственные препараты, которые принимаются в процессе лечения онкологических заболеваний и дают действительно подтвержденный хороший эффект.

"Три новых препарата появятся в списке дорогостоящих лекарств — это лечение гемофилии, болезни Гоше и рассеянного склероза. Все препараты, которые включены в список жизненно важных лекарственных препаратов, включены для того, чтобы повысить качество обслуживания пациентов РФ, обеспечить принципиально иной качественный уровень системы здравоохранения", — добавила Голодец.

Она также отметила, что есть инициатива не только дополнения, но и изъятия из списка устаревших лекарств. Медведев в свою очередь подчеркнул, что изъятие должно проводиться только тогда, "когда есть абсолютно точное замещение по фармакологической формуле". "Лучше сохранять какой-то период и той, и другой. И следить в целом за порядком необходимо по этой теме", — сказал премьер.