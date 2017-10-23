Время для полной отмены смертной казни пока не наступило, считает Зюганов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Время для полной отмены смертной казни в РФ пока не наступило, считает лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

В настоящее время в России действует мораторий на смертную казнь.

"Я миролюбивый человек, я против смертной казни. Но сегодня время для отмены ее в полной мере, на мой взгляд, не наступило. Мы это видим по уголовщине, которая свирепствует в стране, и по тому дикому воровству, которое захлестнуло все структуры, органы власти", — заявил Зюганов на пресс-конференции в Москве.

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.