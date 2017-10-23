Вологодчина получит 20 новых школьных автобусов

ВОЛОГДА, 23 окт — РИА Новости, Виктория Смирнова. Двадцать новых школьных автобусов поступят в Вологодскую область в этом году, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Олег Васильев.

"В 2017 году по распоряжению правительства РФ за счет средств федерального бюджета Вологодской области выделены 20 школьных автобусов. Они будут распределены в 19 районах региона", — сказал Васильев.

По его словам, пять автобусов будут направлены в Вожегодский, Грязовецкий, Чагодощенский, Усть-Кубинский и Череповецкий районы. Еще пять автобусов направят в Бабаевский, Бабушкинский, Великоустюгский, Тарногский и Сокольский районы. Автобусы также получат Белозерский, Вологодский, Тотемский, Грязовецкий, Нюксенский, Кичменгско-Городецкий, Сямженский, Устюженский, Никольский и Вытегорский районы.

"При распределении автобусов учитывались следующие критерии: наличие транспортных средств с годом выпуска 10 лет и более, высокая степень износа, количество детей, находящихся на подвозе, количество маршрутов. Выделенные в 2017 году автобусы позволят обеспечить подвоз более 500 детей к образовательным организациям области", — отметил заместитель губернатора.

Он напомнил, что в прошлом году в Вологодскую область поступило пятнадцать школьных автобусов, которые были направлены в образовательные учреждения Бабаевского, Верховажского, Вожегодского, Вытегорского, Великоустюгского, Грязовецкого, Кичменгско-Городецкого, Междуреченского, Никольского, Сокольского, Тарногского, Тотемского, Устюженского, Харовского, Чагодощенского районов.

"Всего в Вологодской области 275 школьных автобусов подвозят 6,6 тысяч школьников по 442 маршрутам", — добавил Васильев.