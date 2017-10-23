Генпрокуратура не нашла оснований для проверки в видеообращении Поклонской

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Генпрокуратура РФ рассмотрела видеообращение депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской по поводу фильма "Матильда" и не нашла оснований для дополнительной проверки, сообщил в официальном канале ведомства в Telegram представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"В Генеральной прокуратуре РФ рассмотрели видеообращение депутата Государственной Думы Натальи Поклонской и не нашли оснований для проведения дополнительной проверки в отношении кинофильма "Матильда", — заявил Куренной.

Ранее он говорил, что Генпрокуратура изучила 41 запрос Поклонской по фильму "Матильда", нарушений не выявлено.

Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская.