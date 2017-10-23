Парковка в московском парке "Зарядье" будет стоить 250 рублей в час

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Парковка автомобиля в московском парке "Зарядье" обойдется в 250 рублей в час, сообщается на сайте парка в понедельник.
"Стоимость паркинга – 250 рублей в час. Оплата – через специальные терминалы. Для ветеранов Великой отечественной войны и инвалидов I и II групп парковка бесплатная", — говорится в сообщении.
Оставлять машины можно с 14.00 до полуночи в понедельник и с 10.00 до 0.00 в остальные дни. Парковка оборудована системой видеонаблюдения и охраняется сотрудниками "Росгвардии".