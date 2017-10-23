Вологодские власти намерены расширить социальный проект "Забота"

ВОЛОГДА, 23 окт — РИА Новости, Виктория Смирнова. В Вологодской области расширится количество партнеров действующего в регионе уже девять лет социального проекта "Забота", позволяющего льготным категориям граждан получать скидки на товары и услуги, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Олег Васильев.

"Проект "Забота" существует уже девять лет. В этом году по решению губернатора Олега Кувшинникова он приобрел статус областного и теперь охватывает все районы. На Вологодчине насчитывается более 320 тысяч держателей карт — это пенсионеры, многодетные семьи, ветераны боевых действий, почетные доноры. Они получают скидки от 3% и выше в 650 организациях торговли и услуг", — сказал Васильев.

По его словам, власти намерены унифицировать пластиковые карты с логотипом "Забота", привести к единому образцу. "Еще одна задача — распространить проект "Забота" в организациях сферы услуг. Сегодня скидки вологжанам по "Заботе" предоставляют в основном магазины. Хотелось бы, чтобы в проект активно влились аптеки, парикмахерские, прачечные", — отметил Васильев.

"Кроме того, в рамках проекта "Забота" на территории региона открыты и работают Центры активного долголетия, которые объединили свыше 140 тысяч пожилых вологжан во всех районах, а также Вологде и Череповце. Только за шесть месяцев этого года в центрах прошло свыше 2,5 тысяч мероприятий для граждан старшего поколения: концерты, киносеансы", — сказал замгубернатора.