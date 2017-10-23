"Азимут" выполнил рейсы из Ростова-на-Дону в Новосибирск и Екатеринбург

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Недавно созданная на юге РФ авиакомпания "Азимут" выполнила из Ростова-на-Дону, где базируется на данный момент, первые рейсы в Екатеринбург и Новосибирск, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании.

"Авиакомпания Азимут совершила первый рейс в аэропорт Кольцово (входит в холдинг "Аэропорты Регионов"). Перелет из Ростова-на-Дону в Екатеринбург занял около трех часов. Также авиакомпания приступила к выполнению рейсов из Ростова-на-Дону в Новосибирск", — пояснила собеседник агентства.

Она добавила, что рейсы в Екатеринбург будут осуществлять дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Вылет самолета авиакомпании из аэропорта Ростова-на-Дону в 01:15 по мск, вылет из Кольцово в 08:00 по местному времени.

Вылет рейса А4 219 из Ростова-на-Дону в Новосибирск — по воскресеньям и средам в 23:15 по мск, а рейса А4 220 из Новосибирска в Ростов-на-Дону — по понедельникам и четвергам в 08:35 по местному времени.

Идея создать авиакомпанию для перевозок на юге России появилась в 2016 году. Одним из инвесторов проекта выступил совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев. Компания будет базироваться в строящемся ростовском аэропорту "Платов" (пока самолеты находятся в действующем аэропорту Ростова-на-Дону) и Краснодаре. В Москве создание базы не планируется.

К 2022 году флот авиакомпании будет насчитывать 16 судов, на данный момент у компании в наличии четыре самолёта. Авиакомпания планирует до конца 2017 года перевезти до 100 тысяч, а в 2018 году до 800 тысяч пассажиров. Полеты из Ростова в Москву начались с 21 сентября, а в октябре открылись рейсы в Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург, рейс в Самару откроется 31 октября.