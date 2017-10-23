В Москве регламентируют условия содержания диких животных в квартирах

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Власти Москвы разработали законопроект, регулирующий порядок содержания диких и экзотических животных в квартирах, он будет рассмотрен и внесен после решения о федеральном законе "Об ответственном отношении к животным", сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Специалистами Департамента природопользования был подготовлен проект московского закона "Об охране диких животных". В данном законопроекте мы предлагаем установить правила игры по содержанию экзотических и диких животных в московских квартирах. Но мы, к сожалению, раньше федерального закона не можем принять региональный", — сказал Кульбачевский РИА Новости.

Как рассказал глава ведомства, закон уже прошел краудсорсинговый проект, в котором участвовало свыше 2,8 тысяч москвичей. По его словам, многие его участники активно высказывались за полный запрет заводить диких животных в квартирах.

"Тем не менее, есть люди, которые все-таки готовы брать на себя ответственность. И мы прописали в законопроекте, что люди, которые приняли решение содержать дома диких животных, должны создать им условия, максимально приближенные к их реальной среде обитания", — заметил он.

Как пояснил глава департамента, именно такие условия и будут прописаны в столичном законе. Кроме того, горожанин, решившийся завести дома дикое животное, должен будет извещать власти о его приобретении.

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