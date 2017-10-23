РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Москве регламентируют условия содержания диких животных в квартирах

09:4923.10.2017
01770
© Fotolia / iLUXimageЕнот. Архивное фотоЕнот. Архивное фото
© Fotolia / iLUXimage

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Власти Москвы разработали законопроект, регулирующий порядок содержания диких и экзотических животных в квартирах, он будет рассмотрен и внесен после решения о федеральном законе "Об ответственном отношении к животным", сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Лев, живущий в семье Берберовых
Можно ли одомашнить льва?
"Специалистами Департамента природопользования был подготовлен проект московского закона "Об охране диких животных". В данном законопроекте мы предлагаем установить правила игры по содержанию экзотических и диких животных в московских квартирах. Но мы, к сожалению, раньше федерального закона не можем принять региональный", — сказал Кульбачевский РИА Новости.

Как рассказал глава ведомства, закон уже прошел краудсорсинговый проект, в котором участвовало свыше 2,8 тысяч москвичей. По его словам, многие его участники активно высказывались за полный запрет заводить диких животных в квартирах.

"Тем не менее, есть люди, которые все-таки готовы брать на себя ответственность. И мы прописали в законопроекте, что люди, которые приняли решение содержать дома диких животных, должны создать им условия, максимально приближенные к их реальной среде обитания", — заметил он.

Как пояснил глава департамента, именно такие условия и будут прописаны в столичном законе. Кроме того, горожанин, решившийся завести дома дикое животное, должен будет извещать власти о его приобретении.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.

"Хочу лису!": у щенков появились конкуренты
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа звероферме Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН уже около 60 лет проходит эксперимент по одомашниванию лисиц и норок.Норка в клетке на экспериментальной звероферме Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
На звероферме Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН уже около 60 лет проходит эксперимент по одомашниванию лисиц и норок.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ рамках эксперимента была создана уникальная популяция домашних серебристо-черных лисиц, которые во многом ведут себя как собаки.Ручная лиса на руках у посетителя экспериментальной зверофермы Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В рамках эксперимента была создана уникальная популяция домашних серебристо-черных лисиц, которые во многом ведут себя как собаки.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа экспериментальной звероферме животных отбирают и скрещивают по признаку доброжелательности к человеку и наоборот, по агрессивности.Лисы в клетках на экспериментальной звероферме Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
На экспериментальной звероферме животных отбирают и скрещивают по признаку доброжелательности к человеку и наоборот, по агрессивности.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБлагодаря селекции, у лисиц на ферме появились сначала новые поведенческие модели, а потом и новые морфологические признаки, такие, как смена окраски.Ручные лисы в вольере на экспериментальной звероферме Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Благодаря селекции, у лисиц на ферме появились сначала новые поведенческие модели, а потом и новые морфологические признаки, такие, как смена окраски.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкРучные лисы даже во взрослом состоянии сохраняют детские черты как по внешним признакам, так и в поведении.Сотрудница играет с ручной лисой на экспериментальной звероферме Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Ручные лисы даже во взрослом состоянии сохраняют детские черты как по внешним признакам, так и в поведении.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУченые отмечают, что эксперимент, проведенный на звероферме, за 50 лет смог воспроизвести доместикацию (одомашнивание) животных, которая в природе проходила около 15 тысяч лет.Ручные лисы в вольере на экспериментальной звероферме Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Ученые отмечают, что эксперимент, проведенный на звероферме, за 50 лет смог воспроизвести доместикацию (одомашнивание) животных, которая в природе проходила около 15 тысяч лет.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСейчас лисицы, отбиравшиеся с 1957 года по поведенческому признаку доброжелательности к человеку, могут жить в квартирах вместо привычных собак.Посетители фотографируются с ручной лисой на экспериментальной звероферме Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сейчас лисицы, отбиравшиеся с 1957 года по поведенческому признаку доброжелательности к человеку, могут жить в квартирах вместо привычных собак.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЗа время проведения эксперимента на звероферме сменилось 50 поколений лисиц и пока 20 поколений норок.Лиса в клетке на экспериментальной звероферме Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
За время проведения эксперимента на звероферме сменилось 50 поколений лисиц и пока 20 поколений норок.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа разных этапах эксперимента у животных менялось не только поведение, но и окраска. У более ручных животных шерсть светлела, на шкурах появлялись пятнышки, а волоски становились менее жесткими, как у домашних животных по сравнению с их дикими "родственниками".Сотрудник экспериментальной зверофермы Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
На разных этапах эксперимента у животных менялось не только поведение, но и окраска. У более ручных животных шерсть светлела, на шкурах появлялись пятнышки, а волоски становились менее жесткими, как у домашних животных по сравнению с их дикими "родственниками".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУченые выяснили, что лисы по поведению ближе к собакам и быстрее становятся ручными, а норки схожи с кошками и для их приручения потребуется больше времени.Лиса в клетке на экспериментальной звероферме Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Ученые выяснили, что лисы по поведению ближе к собакам и быстрее становятся ручными, а норки схожи с кошками и для их приручения потребуется больше времени.
/
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена