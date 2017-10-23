В приморском сафари-парке поселились осиротевшие медвежата из Приамурья

ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Два бурых медвежонка, оставшихся без мамы и прикормленные людьми в Амурской области, поселились в Приморском сафари-парке, сообщается на сайте учреждения.

"Из центра реабилитации тигров в поселке Алексеевке в сафари-парк поступили два бурых медвежонка. Самец и самка в возрасте 9-10 месяцев. К возвращению в природу медвежата не годятся, так как совершенно не боятся людей. Малышей прикормили в Амурской области на железнодорожном разъезде "Улагир", и теперь их судьба — жить в зоопарке или сафари-парке", — говорится в сообщении.

Медвежат назвали Миша и Маша. Они брат и сестра. В течение месяца они пробудут на карантине.

Также на сайте парка опубликовано видео переезда медвежат, на котором показано, как Миша уже отошел от наркоза и вылезает из клетки, а его сестра спит.