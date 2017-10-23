Больницы в отдаленных поселках Хабаровского края подключат к интернету

ХАБАРОВСК, 23 окт — РИА Новости. "Ростелеком" планирует начать строительство новых линий связи, которые позволят подключить к высокоскоростному интернету больницы в отдаленных поселках Хабаровского края, а их жителям воспользоваться услугами телемедицины, сообщается в понедельник на сайте краевого правительства.

Отмечается, что вопросы развития связи в регионе обсуждались на встрече губернатора края Вячеслава Шпорта и вице-президента компании "Ростелеком", директора макрорегионального филиала "Дальний Восток" Александра Логинова.

"Александр Логинов рассказал о перспективных проектах компании, которые планируется развивать. В частности, речь идет о подключении больниц к высокоскоростному интернету… Для этого компания будет строить новые линии связи, помогая внедрять современные подходы в медицине. Проект планируется реализовать и в Хабаровском крае", — сообщается на сайте.

Отмечается, что в течение двух лет этой услугой планируется обеспечить более 100 российских учреждений здравоохранения.

"В пилотном режиме мы предлагаем его опробовать в одной из отдаленных территорий (края), чтобы в дальнейшем распространить опыт в других районах. Жители получат возможность электронной записи и более точной диагностики. Результаты исследований будут передаваться в единый банк данных, доступ к которому получат специалисты ведущих медицинских учреждений края", — приводятся в сообщении слова Логинова.

Губернатор в свою очередь отметил, что этот проект будет иметь большое значение для развития первичной медицины в отдаленных территориях. Он поручил профильным министерствам оказать всестороннюю поддержку.

"Хабаровский край один из самых крупных в стране. И зачастую расстояние между населенными пунктами достигает сотен километров. В этих условиях устойчивая связь, стабильный интернет-сигнал имеют стратегическое значение для решения многих социальных задач. Современная телекоммуникационная инфраструктура позволяет развивать телемедицину в отдаленных от центра районах, дистанционное образование, ряд других значимых направлений", — сказал Шпорт.

По данным краевого правительства, сегодня в крае возможность пользоваться интернетом есть у 247 населенных пунктов, в которых проживает 98,3% жителей региона. До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию почти 180 километров внутризоновых оптиковолоконных линий связи. Это позволит обеспечить услугой 17 населенных пунктов края. К 2019 году доступом к интернету будут обеспечены еще 46 населенных пунктов, в которых проживают около 62 тысяч человек.