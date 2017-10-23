В Москве в День народного единства ограничат продажу алкоголя

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Продажу спиртных напитков, в том числе пива и алкогольных коктейлей, ограничат в Москве в День народного единства, 4 ноября, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.
Отмечается, что подобные меры необходимы для профилактики различного рода правонарушений и предотвращения травматизма среди горожан.
С 2005 года 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Россия встречает ежегодный праздник Дня народного единства массовыми шествиями и митингами.