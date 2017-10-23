В Москве в День народного единства ограничат продажу алкоголя

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Продажу спиртных напитков, в том числе пива и алкогольных коктейлей, ограничат в Москве в День народного единства, 4 ноября, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

"В День народного единства, четвертого ноября, в местах проведения массовых мероприятий в Москве временно ограничат продажу алкоголя. Спиртные напитки, в том числе пиво и алкогольные коктейли, нельзя будет купить в местах массовых гуляний — в парках, на площадях и пешеходных улицах. Кроме того, на праздничных площадках не будут продавать напитки (соки, морсы, газировку) в стеклянной таре", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные меры необходимы для профилактики различного рода правонарушений и предотвращения травматизма среди горожан.

С 2005 года 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Россия встречает ежегодный праздник Дня народного единства массовыми шествиями и митингами.