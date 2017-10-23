В Москве подобрали еще пять площадок для строительства в рамках реновации

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Еще пять стартовых площадок для строительства по программе реновации подобраны в Москве; они расположены в Левобережном и Донском районах, в Лианозово, Царицыно, а также Нагатинском Затоне, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

"Для строительства жилья по программе реновации подобраны дополнительные площадки в пяти районах Москвы: Левобережном (САО), Лианозове (СВАО), Донском (ЮАО), Царицыне (ЮАО) и Нагатинском Затоне (ЮАО). Такое решение было принято на заседании штаба по реализации программы реновации жилищного фонда", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что дополнительные стартовые площадки позволят ускорить реализацию программы. Также отмечается, что в районах Левобережный и Лианозово ранее не было территорий для строительства по программе реновации.

Власти Москвы утвердили программу реновации жилья, рассчитанную до 2032 года. В нее вошли 5177 домов, в которых проживают около 1 миллиона человек. Всего планируется снести примерно 16 миллионов квадратных метров жилья (преимущественно пятиэтажек), а жильцов переселить в новые дома.