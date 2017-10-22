Решение по диссертации Мединского было ожидаемым, заявил глава ВАК

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Решение президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) РФ по докторской диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского было ожидаемым, сообщил в интервью "Российской Газете" глава ВАК Владимир Филиппов.

В пятницу прошло заседание президиума ВАК, на котором решалось, рекомендовать ли министерству образования и науки сохранить за Мединским ученую степень доктора исторических наук. По итогам заседания Мединский сообщил журналистам, что президиум ВАК большинством голосов (70% против 30%) принял решение рекомендовать Минобрнауки сохранить за ним ученую степень.

"В моем понимании оно (решение) было ожидаемым. И, думаю, не только в моем. Знаю многих членов президиума ВАК, которые в таких сложных делах стремятся выслушать обе стороны, понять их аргументы, разобраться в деталях", — сказал Филиппов.

Он отметил, что, по его мнению, решение окажется полезным для всей гуманитарной науки. По словам главы ВАК, "в результате того повышенного внимания, что было проявлено оппонентами к одной конкретной диссертации, можно ожидать, что и общее качество диссертаций в области гуманитарных наук улучшится".

"Уж если к диссертации министра такие требования и вопросы, то и к другим должно быть не меньше", — заявил Филиппов.

В научной ценности диссертации Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" публично усомнился участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий, после чего и встал вопрос об обоснованности получения степени министром несколько лет назад. Сам Мединский заявлял, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории. Ранее министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявляла в интервью РИА Новости, что в работе Мединского нет плагиата. Она подчеркивала, что два диссертационных совета уже дали положительное заключение на эту диссертацию.