На фестивале молодежи 500 человек прошли тест на ВИЧ и привились от гриппа

СОЧИ, 22 окт — РИА Новости. Около 500 человек на Всемирном фестивале молодежи и студентов бесплатно прошли тест на ВИЧ и сделали прививку от гриппа, сообщил глава города Сочи Анатолий Пахомов на пресс-конференции по итогам мероприятия.

"Ежедневно 42 бригады скорой помощи дежурили на территории проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов, это 24 машины и 12 пеших постов. Еще шесть бригад работали на прилегающих территориях. Одновременно на дежурство выходили 120 медиков. Порядка 500 человек воспользовались возможностью бесплатно сделать прививку от гриппа и пройти тест на ВИЧ", — сказал он.

По его словам, во время фестиваля было зафиксировано 1,5 тысячи обращений к медицинскому персоналу. "Тяжелых случаев среди них не было вообще", — отметил глава города.

Мероприятия, проходящие в Олимпийском парке Сочи, собрали около 25 тысяч молодых людей из 188 стран мира. Помогали в организации события пять тысяч волонтеров из России и 76 зарубежных государств. Студенты и молодые специалисты со всех континентов в течение фестивальной недели обсуждали такие темы, как глобальная политика и международная безопасность, индустрия и экономика будущего, экология. Каждый день был посвящен одному из макрорегионов планеты — Америка, Ближний Восток, Азия и Океания, Европа.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля. На главной площадке в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.