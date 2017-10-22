На Курилах объявлено штормовое предупреждение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 окт — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено на Курильских островах Итуруп, Кунашир и Шикотан, сообщает в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"О надвигающемся явлении сообщило Сахалинское управление Росгидромета. В штормовом предупреждении говорится, что вечером 23 октября и ночью 24 октября на территории Курильского и Южно-Курильского районов ожидается очень сильный дождь и усиление ветра до ураганного", — говорится в сообщении.

Людям, находящимся на территории Курильского и Южно-Курильского районов, спасатели рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов без особой необходимости.

"Кроме того, следует уточнить местонахождение родных и близких и принять меры, чтобы они успели подготовиться к непогоде. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах. При необходимости следует немедленно обратиться в дежурные службы", — отмечает МЧС.