Поезда на Киевском направлении МЖД пустят с трехминутным интервалом

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Реконструкцию Киевского направления Московской железной дороги планируется завершить за пять лет, сообщает mos.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"У нас полностью утверждена программа развития Киевского направления железной дороги. Она будет как метро работать с трехминутным интервалом", — отметил Хуснуллин.

По словам заммэра, проект разбит на три этапа: "Первый — строительство станции Минская, Аминьевская, подъезд до Киевского вокзала. Мы хотим эту работу закончить в течение ближайших двух-трех лет". За это время станцию Минская интегрируют с Калининско-Солнцевской линией метро, а с Аминьевской пассажиры смогут пересесть на Третий пересадочный контур.

В рамках второго этапа на основе новой станции Санино появится транспортно-пересадочный узел, а в рамках третьего — радиальное направление свяжут с Большим московским железнодорожным кольцом.

Сейчас вместе с представителями ОАО "РЖД" ведется проектирование. Проект финансируется как за счет городского бюджета, так и за счет РЖД.