Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале молодежи и студентов в Сочи. 21 октября 2017

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале молодежи и студентов в Сочи. 21 октября 2017

СОЧИ, 22 окт — РИА Новости. Служба безопасности XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов оперативно справилась с повышенной нагрузкой, заявил первый замглавы администрации президента, руководитель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко на итоговой пресс-конференции.

Фестиваль официально открылся в Сочи 15 октября, а в субботу прошла церемония закрытия. Участие в фестивале приняли 25 тысяч человек (на 5 тысяч больше запланированного) из беспрецедентного числа стран — 188. Еще пять тысяч волонтеров помогали иностранным и российским гостям ориентироваться на фестивале.

"Отдельные слова благодарности хотел бы сказать всем службам безопасности: полиции, федеральной службе охраны и всем службам, которые занимались безопасностью. Сложная задача такая", — сказал Кириенко.

Он пояснил, что повышенная нагрузка служб безопасности, в частности, была связана с тем, что количество участников фестиваля оказалось большим, чем планировалось изначально. Например, делегация Непала прибыла в составе 290 человек вместо предоставленной квоты на 60 участников. Также сказался высокий интерес молодежи к образовательной программе. Вместо запланированных шести тысяч участников на образовательные площадки ежедневно приходило не менее восьми тысяч. Всего на ВФМС прошло 818 дискуссионных образовательных мероприятий.

"Надо отдать должное, что даже вот с такой повышенной нагрузкой служба безопасности оперативно справилась. Это тоже важно и задает такую правильную атмосферу среди участников фестиваля", — отметил Кириенко.

По его словам, служба безопасности приняла специальные меры для решения проблемы с очередями на КПП. В частности, был введен внутренний транспорт, который изначально не предполагался, но позволил более равномерно распределить проход по КПП, чтобы полностью исключить очереди.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля. На главной площадке в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.