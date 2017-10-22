СОЧИ, 22 окт — РИА Новости. Служба безопасности XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов оперативно справилась с повышенной нагрузкой, заявил первый замглавы администрации президента, руководитель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко на итоговой пресс-конференции.
Фестиваль официально открылся в Сочи 15 октября, а в субботу прошла церемония закрытия. Участие в фестивале приняли 25 тысяч человек (на 5 тысяч больше запланированного) из беспрецедентного числа стран — 188. Еще пять тысяч волонтеров помогали иностранным и российским гостям ориентироваться на фестивале.
"Отдельные слова благодарности хотел бы сказать всем службам безопасности: полиции, федеральной службе охраны и всем службам, которые занимались безопасностью. Сложная задача такая", — сказал Кириенко.
Он пояснил, что повышенная нагрузка служб безопасности, в частности, была связана с тем, что количество участников фестиваля оказалось большим, чем планировалось изначально. Например, делегация Непала прибыла в составе 290 человек вместо предоставленной квоты на 60 участников. Также сказался высокий интерес молодежи к образовательной программе. Вместо запланированных шести тысяч участников на образовательные площадки ежедневно приходило не менее восьми тысяч. Всего на ВФМС прошло 818 дискуссионных образовательных мероприятий.
"Надо отдать должное, что даже вот с такой повышенной нагрузкой служба безопасности оперативно справилась. Это тоже важно и задает такую правильную атмосферу среди участников фестиваля", — отметил Кириенко.
По его словам, служба безопасности приняла специальные меры для решения проблемы с очередями на КПП. В частности, был введен внутренний транспорт, который изначально не предполагался, но позволил более равномерно распределить проход по КПП, чтобы полностью исключить очереди.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля. На главной площадке в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России с 14 по 22 октября. Его главными площадками стали Сочи и Москва. Более 1,5 тысячи иностранных участников приняли участие в региональной программе.
Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.
В этом году Россия принимала молодежный форум в третий раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957 и в 1985 годах.
Целую неделю российские и иностранные гости слушали лекции с ведущими специалистами в той или иной сфере, задавали вопросы политикам и министрам.
Участники фестиваля также побывали на концертах известных музыкантов, катались на коньках, смотрели авиационное шоу "Соколов России" и даже прошли мастер-класс "Как выспаться при жизни".
Темы лекций и панельных дискуссий касались шести актуальных для всего человечества тем: экологии, бедности, образования, энергии, информации и науки.
В фестивале приняли участие 25 тысяч гостей из 188 стран, им помогали около пяти тысяч волонтеров.
На фото: гости из КНДР на церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
Фестивальная суббота стала днем России. Предыдущие дни молодежного форума были посвящены странам Ближнего Востока, Европы, Америки, Азии и Океании.
Бразильский участник Энрике Домингес, выступая на церемонии закрытия, отметил, что "российская молодежь сделала этот фестиваль для молодежи мира". "Мы были на одной волне. Мы — команда будущего", — сказал он.
Вместе с волонтерами фестиваля гости церемонии закрытия приняли участие в "танцевальном баттле между парнями и девушками", делали живую волну и узнали, что такое "камера поцелуев".
Завершилось шоу исполнением неофициального гимна фестиваля, который написал профессиональный музыкант из Чада Ндолегул Джасрабе Эрве, песни Леонарда Коэна "Аллилуйя" и праздничным салютом.
Всего в церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в ледовом дворце "Большой" в Сочи приняли участие более 10 тысяч зрителей.