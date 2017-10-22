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Общество

Фридайверы в Приморье: как стать счастливым под водой

08:0022.10.2017
(обновлено: 08:02 22.10.2017)
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© Depositphotos / anyaberkutДайвингДайвинг
© Depositphotos / anyaberkut

ВЛАДИВОСТОК, 22 окт — РИА Новости. Жительница Владивостока Татьяна Борисова в 48 лет решила кардинально изменить свою жизнь, оставив работу и выучившись на инструктора по фридайвингу. Сейчас она ведет курсы в Приморье и во Вьетнаме, ныряет с нерпами и говорит, что под водой осуществила свою мечту о полете.

Когда акваланг мешает

Татьяна родилась в Находке и окончила Дальрыбвтуз по специальности "ихтиолог-рыбовод". По ее словам, она всегда мечтала связать свою жизнь с морем и общаться с подводными обитателями, однако сложилось так, что по специальности Татьяна никогда не работала, а трудилась много лет руководителем небольшого предприятия.

© Фото из личного архива Татьяны БорисовойИнструктор по фридайвингу Татьяна Борисова
© Фото из личного архива Татьяны Борисовой
Инструктор по фридайвингу Татьяна Борисова

"Я поняла, что жизнь моя движется не в ту сторону, не приносит радости и удовольствия. А когда бывала в море, на катере, молила небо: "Дай мне подсказку, чем я могу заниматься таким, чтобы быть в море и зарабатывать деньги". Дайвингом я увлеклась еще во время учебы в институте, в 18 лет окончила первые курсы дайвинга. И когда я поняла, что надо в моей жизни что-то менять, я снова вернулась к дайвингу, еще раз отучилась", — рассказывает собеседница.

Дайверы установили статую египетского бога Пта на дне Красного моря
© 2017 Associated Press
Дайверы установили статую египетского бога Пта на дне Красного моря
Она объездила почти весь земной шар, ныряла с аквалангом на Мальдивах, Галапагосах, в Папуа — Новая Гвинея, на Палау. Но дайвинг, по признанию Татьяны, не приносил ей ожидаемой радости.

И однажды, плывя по течению на Палау, она поняла, что акваланг ей мешает и нужно от него избавляться.

Когда дочь Татьяны увлеклась нырянием на задержке дыхания, она стала искать возможность выучиться на инструктора по фридайвингу. Нужную школу она нашла в Таиланде — на небольшом островке возле Самуи, где обучали с нуля — "From Zero to Hero". Татьяна закрыла все свои дела во Владивостоке и поехала в Таиланд на три месяца.

"Начала с нуля, прошла второй уровень — минимум 20 метров, максимум 30, третий уровень — минимум 30, максимум 40, мастер-курс… Все три месяца я ныряла практически ежедневно. В конце всего этого был инструкторский курс, я его прошла, и мне присвоили звание инструктора второго уровня. Я могу обучать и сертифицировать по международной системе SSI", — говорит Татьяна.

© Фото из личного архива Татьяны БорисовойИнструктор по фридайвингу Татьяна Борисова
© Фото из личного архива Татьяны Борисовой
Инструктор по фридайвингу Татьяна Борисова

Фридайвинг для зрелых

Учиться на инструктора Татьяна пошла в 48 лет, сейчас ей 51. И, по ее словам, сегодня она чувствует себя лучше, чем десять лет назад, наслаждается жизнью и получает удовольствие от работы. "Я считаю, что во фридайвинг можно прийти в любом возрасте. Даже хорошо, когда приходит человек зрелого возраста: он открывает для себя новое и оздоравливает и кровеносную, и сердечно-сосудистую, и дыхательную системы", — говорит Татьяна.

Она рассказывает, что ее тянет привлекать к фридайвингу боле зрелых людей. Самому взрослому ее студенту был 65 лет — и он легко нырял. У коллег Борисовой были студенты 72 лет.

Медитация под водой

"Всегда мечтала летать, а теперь я это делаю. Эта невесомость, возможность плыть в любую сторону, то, что ты полагаешься только на свое тело… Мне на суше тяжелее, чем в воде. Когда я ухожу с поверхности на глубину, могу плыть в любую сторону, могу напрягать любую мышцу, здесь все зависит от меня, а пространство не ограничено плоскостью", — говорит Борисова.

Рыбинское водохранилище. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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На Рыбинском водохранилище планируется развивать археологический дайвинг
Также важна работа всех мышц в теле — применение усилия приносит свои плоды, и во фридайвинге главное правило — не напрягаться зря, рассказывает татьяна. Если фридайвер напрягает мышцу, у этого действия должен быть эффективный результат: любое напряжение мышц тратит кислород, растворенный в крови, соответственно, каждое движение должно быть эффективно.

Важно правильно работать не только со своим телом, но и с сознанием. Татьяна обучает студентов и практикам расслабления ума. "Фридайвинг — это такая дисциплина, где сочетается все: йога, медитация, расслабление ума и понимание эффективности движения и любого действия. Это все спаяно", — отмечает Татьяна.

"Когда человек расслабляется под водой, начинается самое прекрасное, потому что медитация — хоть на суше, хоть в воде — дает свой эффект: человек становится счастливым. А если ты еще в невесомости под водой, где нет звуков, где другие физические законы, — это другой опыт, который приносит счастье", — говорит она.

При этом важно справляться со своими страхами — и Татьяна с ними борется. Раньше это были страхи мутной, или "черной" воды. "Был случай во Владивостоке: волны, я вижу, что студенты боятся, и я первая должна показать, как "идти" по тросу вниз, вода мутная — два метра, дальше ничего не видно, какая глубина — непонятно. Нет эхолота, приплыли, опустили донный груз на десять метров — и по веревке "ходим вниз". Я переворачивалась и шла вниз, дошла до десяти метров, увидела дно, и все — страх пропал. Если я вижу дно, неважно, на какой глубине, для меня море — мелкое. Справляться со страхами можно, только если идешь им навстречу. Чем больше я ныряю, тем меньше я боюсь", — рассказывает Татьяна.

Она уверена, что невозможно сразу перестать бояться, но если тебя куда-то тянет, надо просто идти вперед, ведь самые большие победы и радости бывают, когда мы преодолеваем свои страхи.

© Фото из личного архива Татьяны БорисовойИнструктор по фридайвингу Татьяна Борисова
© Фото из личного архива Татьяны Борисовой
Инструктор по фридайвингу Татьяна Борисова

Россия не ныряет

Татьяна считает, что в России фридайвинг развит недостаточно. Это связано с тем, что у нас в стране мало теплых морей. В Приморье есть фридайверы, но здесь — относительно короткий сезон: нырять в костюмах начинают с июня, когда вода примерно 13 градусов, заканчивают в середине октября, при той же температуре. В Москве фридайверов много, потому что у них есть возможность выезжать в Египет и Турцию. Вся остальная Россия почти не ныряет.

Обитатели Белого моря. Научная экспедиция в районе мыса Глубокий
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЛаборатория пресноводных и морских экосистем Института экологических проблем Севера изучает озера и реки, а также часть Белого моря: Двинской и Онежский заливы.Берег Онежского залива в районе мыса Глубокий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Лаборатория пресноводных и морских экосистем Института экологических проблем Севера изучает озера и реки, а также часть Белого моря: Двинской и Онежский заливы.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВо время экспедиций в районе мыса Глубокий ученые изучают поведение белух, а также состояние береговой зоны.Морская звезда на берегу Онежского залива в районе мыса Глубокий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Во время экспедиций в районе мыса Глубокий ученые изучают поведение белух, а также состояние береговой зоны.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВ 2003 году в этом районе произошел разлив нефтепродуктов, что привело к значительным экологическим последствиям для Онежского залива. Концентрация углеводородов здесь до сих пор превышает в несколько раз допустимую норму.Берег Онежского залива в районе мыса Глубокий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В 2003 году в этом районе произошел разлив нефтепродуктов, что привело к значительным экологическим последствиям для Онежского залива. Концентрация углеводородов здесь до сих пор превышает в несколько раз допустимую норму.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкНачальник экспедиции - старший научный сотрудник лаборатории пресноводных и морских экосистем Института экологических проблем Севера, кандидат биологических наук Виктор Андрианов наблюдает за стадом белух в районе мыса Глубокий.Начальник экспедиции Виктор Андрианов ведет наблюдения за стадом белух с наблюдательной вышки с берега Онежского залива в районе мыса Глубокий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Начальник экспедиции - старший научный сотрудник лаборатории пресноводных и морских экосистем Института экологических проблем Севера, кандидат биологических наук Виктор Андрианов наблюдает за стадом белух в районе мыса Глубокий.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкБелухи встречаются во всех прибрежных водах морей Арктического бассейна, а также Белого, Берингова и Охотского морей. Они ведут стадный образ жизни, встречаются группами от 3-10 до нескольких десятков особей. Белухи умеют нырять на большие глубины.Белуха плавает рядом с берегом Онежского залива в районе мыса Глубокий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Белухи встречаются во всех прибрежных водах морей Арктического бассейна, а также Белого, Берингова и Охотского морей. Они ведут стадный образ жизни, встречаются группами от 3-10 до нескольких десятков особей. Белухи умеют нырять на большие глубины.
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Исследования ученых коснулись и ихтиологических проблем. На протяжении нескольких лет в Онежском заливе перестал ловиться сиг, а также значительно снизился улов камбалы.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВсе эти экологические проблемы связаны с произошедшим разливом нефтепродуктов. На фото: мазутно-песчаный агрегат, образовавшийся вследствие разлива топлива в Онежском заливе 1 сентября 2003 года.Мазутно-песчаный агрегат, образовавшийся вследствие разлива топлива в Онежском заливе и обнаруженный во время экспедиции по мониторингу морской экосистемы Белого моря
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Все эти экологические проблемы связаны с произошедшим разливом нефтепродуктов. На фото: мазутно-песчаный агрегат, образовавшийся вследствие разлива топлива в Онежском заливе 1 сентября 2003 года.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкБалянусы (род усоногих раков)и морская улитка в Онежском заливе в районе мыса Глубокий.Балянусы и морская улитка в Онежском заливе в районе мыса Глубокий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Балянусы (род усоногих раков)и морская улитка в Онежском заливе в районе мыса Глубокий.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкНесмотря на загрязнение окружающей среды, белухи не покидают Онежских залив и пытаются здесь выжить. На фото: начальник экспедиции Виктор Андрианов ведет наблюдения за стадом белух.Начальник экспедиции ведет наблюдения за стадом белух с берега Онежского залива в районе мыса Глубокий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Несмотря на загрязнение окружающей среды, белухи не покидают Онежских залив и пытаются здесь выжить. На фото: начальник экспедиции Виктор Андрианов ведет наблюдения за стадом белух.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкРод бурых водорослей фукус ("морской дуб", "царь водоросль", "морской виноград") на берегу Онежского залива.Род бурых водорослей фукус на берегу Онежского залива в районе мыса Глубокий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Род бурых водорослей фукус ("морской дуб", "царь водоросль", "морской виноград") на берегу Онежского залива.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкНачальник экспедиции Виктор Андрианов и научный сотрудник Андрей Лебедев собирают выбросы мазутно-песчаного агрегата в районе мыса Глубокий.Начальник экспедиции и научный сотрудник во время сбора выбросов мазутно-песчаного агрегата, образовавшегося вследствие разлива топлива в Онежском заливе
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Начальник экспедиции Виктор Андрианов и научный сотрудник Андрей Лебедев собирают выбросы мазутно-песчаного агрегата в районе мыса Глубокий.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкКу­лик-со­ро­ка в Онежском заливе в районе мыса Глубокий.Ку­лик-со­ро­ка в Онежском заливе в районе мыса Глубокий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Ку­лик-со­ро­ка в Онежском заливе в районе мыса Глубокий.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЧтобы попасть к мысу Глубокий, ученым приходится от села Пурнема брать трактор или автомобиль ГАЗ-66 и ехать по отмели во время отлива.Ручей Глубоцкий на берегу Онежского залива в районе мыса Глубокий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Чтобы попасть к мысу Глубокий, ученым приходится от села Пурнема брать трактор или автомобиль ГАЗ-66 и ехать по отмели во время отлива.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкКрасная водоросль Анфельция складчатая, которая широко используется в медицине для получения йода и агар-агара.Анфельция складчатая под микроскопом
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Красная водоросль Анфельция складчатая, которая широко используется в медицине для получения йода и агар-агара.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкСтворный знак на берегу Онежского залива в районе мыса Глубокий.Створный знак на берегу Онежского залива в районе мыса Глубокий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Створный знак на берегу Онежского залива в районе мыса Глубокий.
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Также, по мнению Борисовой, отчасти это связано с тем, что фридайвинг недостаточно освещается в СМИ, а если о нем и говорят, то с позиции опасности для жизни.

"Я с этим не согласна, фридайвинг — в пределах разумного — прекрасен для здоровья: это замечательный способ провести время, любоваться подводным миром и общаться с природой. Если правильно подойти к этому, то этот спорт совершенно не опасен. Я отучила более 250 студентов и ни разу не видела человека с потерей моторного контроля или с блэкаутом — потерей сознания", — заявляет Борисова. К тому же, поясняет она, если рядом есть компетентный партнер, он всегда сможет помочь.

Заливные коралловые луга
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При этом Татьяна советует при освоении азов фридайвинга не полагаться только на видео и теорию, которых сегодня много в интернете, а идти к сертифицированному инструктору. "Это подобному тому, когда ты слушаешь, как поют профессионалы или как эту же песню напел сосед. Если вы занимаетесь со специалистом, то он вам покажет, как правильно, и поправит вас. Если вы делаете это сами, то никто вас не исправит, кроме того, одному в воде заниматься опасно", — говорит Татьяна.

Она рассказывает, что сегодня люди до сих пор не считают, что любая работа стоит денег, — они в большинстве своем не готовы платить деньги за хобби.

Гринды, нерпы и змея

Горбатый кит
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Весь теплый сезон Борисова проводит в Приморье — здесь она тренирует своих студентов. С наступлением холодов она уезжает до весны во вьетнамский Нячанг, где также проводит курсы. Там, по ее признанию, нырять легче: вода голубая, теплая, нет сильных течений. В Приморье же порой сложно добраться до места и не всегда можно "попасть" в погоду. Часто ветер меняется очень быстро — и уже нельзя зайти в воду. Кроме того, в Приморье прозрачность воды почти всегда от двух до четырех метров — не больше.

С плохой видимостью в воде у Татьяны связана страшная история о погружении с девушкой-военной. Это было в Нячанге в сезон дождей — зимой. "На глубине десяти метров вода была черная как ночь. Я всегда сопровождаю студента под водой, а тут мы не могли с ней что-либо сделать — ничего не видели вокруг. Это страшно… Наверное, самый сложный мой опыт. Но потом мы с ней обсуждали случай и решили, что можно было и это преодолевать: кто-то первый уходил бы, кто-то — второй. Если разумно подойти, можно было решить эту ситуацию и наслаждаться ночным "космосом", — рассказывает Борисова.

Морской кальмар Histioteuthis heteropsis, чьи глаза различаются размерами
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Еще Татьяна вспоминает опыт в процессе учебы, когда она готовилась к погружению на 30 метров. "В процессе подготовительного дыхания я увидела, как из глубины, вдоль троса, поднимается ядовитая змея. Мы отплыли от буя, она вытащила голову из воды и пошла снова на глубину. Настала моя очередь идти, и было страшно нырять, потому что на такие глубины мы ходим, не глядя вниз, прижав голову, чтобы добиться обтекаемого положения тела, и видим только трос — в глубину не смотрим. Мне было страшно, что змея сидит где-то на донном грузе или на веревке и может меня встречать", — вспоминает собеседница. Но, к счастью, все закончилось хорошо.

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© РИА Новости
Фридрайвинг: подводные съемки Татьяны Борисовой

Самый приятный опыт во фридайвинге у Татьяны был на Галапагосских островах во время дайв-сафари. Тогда вокруг было много дельфинов, но они дайверов близко не подпускали. Этим животным не нравится, что люди "пузырят" — пускают пузыри воздуха при дыхании с аквалангом. Поэтому Татьяна пошла нырять только с маской.

"Плыли гринды. Я нырнула с лодки и ушла в глубину на три метра, плыла им навстречу. Они увидели меня, перевернулись на бок, нырнули поглубже и проплыли мимо… В Приморье мы ныряли с нерпами — это увлекательно и интересно, они любопытные и красивые животные, даже общаются с людьми", — говорит Борисова.

Еще Татьяна мечтает когда-нибудь поплавать с китами-горбачами. А самая большая мечта — увидеть синего кита. Сейчас же конкретная цель — в январе 2018 года поехать тренироваться на Бали, чтобы повысить свою квалификацию до третьего уровня: тогда Татьяна сможет обучать студентов нырять до 40 метров. Следующая задача — стать инструктором, который обучает инструкторов.

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