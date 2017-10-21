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Общество

Следуя за судьбой: студентка из Нигерии осуществила мечту, приехав в Сочи

Сюжет:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 (122)
11:1821.10.2017
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© РИА Новости / Нина ЗотинаВо время XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества в СочиВо время XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина

СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Студентка из Нигерии Рэйчел Сочи Огбонна, приехавшая в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, шесть лет мечтала побывать в городе, который носит такое же имя, как и она.

Участница всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года Валентина Чистякова
© Sputnik / Евгений Лешковский
Всемирный фестиваль молодежи и студентов связал века и поколения
Студентка из нигерийского города Ибадан пользуется особой популярностью среди участников фестиваля и журналистов. Очень часто, с улыбкой рассказывает девушка, люди переспрашивают ее имя, не верят, пока не увидят бейдж, хотят сделать селфи вместе с ней. Хотя, по признанию самой Рэйчел Сочи, ее имя никак не связано с российским курортом.

"Имя Сочи — не очень распространенное имя из моего местного диалекта игбо. Оно обозначает "следуй за своей судьбой". Родители дали мне его, потому что я первый ребенок в семье. Они хотели, чтобы я шла вперед и следовала за своей судьбой. Сейчас я преподаю иностранный язык и изучаю историю в университете. В том числе и историю России: хорошо знаю о славянских государствах, царской России и Советском Союзе. Я на последнем курсе бакалавриата, который оканчиваю в декабре. Еще я председатель студенческого совета", — рассказала РИА Новости Огбонна.

Впервые девушка узнала про город Сочи на уроке географии в школе шесть лет назад. Друг показал его на карте, и с тех пор, признается девушка, она мечтала посетить город-тезку. Прочитав в интернете про Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, Огбонна поняла, что это будет удивительное и полезное мероприятие. И решила участвовать, несмотря ни на что.

История фестивального движения в архивных кадрах МИА "Россия сегодня"
© Анатолий Гаранин/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкОткрытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Москве 28 июля 1957 года.Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Москве 28 июля 1957 года
© Анатолий Гаранин/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Москве 28 июля 1957 года.
© Анатолий Гаранин/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкОткрытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов на стадионе "Лужники" 28 июля 1957 года.Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов на стадионе Лужники 28 июля 1957 года
© Анатолий Гаранин/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов на стадионе "Лужники" 28 июля 1957 года.
© Юрий Кавер/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкГости из Индии на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, 1957 год.Гости из Индии на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов
© Юрий Кавер/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Гости из Индии на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, 1957 год.
© Иван Шагин/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкМосквичи встречают гостей из Южной Америки на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве. Москвичи встречают гостей из Южной Америки
© Иван Шагин/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Москвичи встречают гостей из Южной Америки на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.
© Борис Бабанов/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкДелегация Корейской Народно-Демократической Республики на Центральном стадионе имени В.И. Ленина "Лужники" во время открытия XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.Делегация Корейской Народно-Демократической Республики на Центральном стадионе имени В.И. Ленина Лужники во время открытия XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве
© Борис Бабанов/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Делегация Корейской Народно-Демократической Республики на Центральном стадионе имени В.И. Ленина "Лужники" во время открытия XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.
© Игорь Михалев/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкМолодежь из Кубы в колонне марш-парада на открытии XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил под девизом "За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу" с 27 июля по 3 августа 1985 года в Москве.Молодежь из Кубы в колонне марш-парада на открытии фестиваля
© Игорь Михалев/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Молодежь из Кубы в колонне марш-парада на открытии XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил под девизом "За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу" с 27 июля по 3 августа 1985 года в Москве.
© Сергей Гунеев/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкУчастники XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.Участники XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов
© Сергей Гунеев/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Участники XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
© Владимир Вяткин/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкУчастники делегации Италии во время праздничного шествия на Центральный стадион имени В.И.Ленина, посвященного торжественному открытию XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.Участники делегации Италии во время праздничного шествия на Центральный стадион имени В.И.Ленина
© Владимир Вяткин/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Участники делегации Италии во время праздничного шествия на Центральный стадион имени В.И.Ленина, посвященного торжественному открытию XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
© Владимир Федоренко/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкУчастники индийской делегации во время праздничного шествия, посвященного торжественному открытию XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 1985 год.Участники индийской делегации во время праздничного шествия на Центральный стадион имени В.И.Ленина
© Владимир Федоренко/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Участники индийской делегации во время праздничного шествия, посвященного торжественному открытию XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 1985 год.
© Давид Шоломович/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкВечер солидарности с молодежью колониальных стран в парке Останкино в дни VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (28 июля - 11 августа 1957 года).В дни VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве
© Давид Шоломович/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Вечер солидарности с молодежью колониальных стран в парке Останкино в дни VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (28 июля - 11 августа 1957 года).
© Фото : Кавер Юрий АнатольевичУчастники VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве
© Фото : Кавер Юрий Анатольевич
Участники VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.
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"Было очень трудно, мне пришлось копить много денег на авиабилеты. В этом мне помогли родители, за что я им очень благодарна. В Сочи и вообще в Европе я первый раз. И мне здесь очень нравится. Сочи — потрясающий город. Чувствую себя здесь как дома. На фестиваль в Сочи я приехала как участница. Всего в нашей делегации около 30 человек. На фестивале я посещаю мероприятия, связанные с мировой политикой и глобальными процессами. То, что частично связано с моим образованием. Больше всего мне запомнился парад-карнавал в Москве", — делится впечатлениями девушка.

Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
© Нина Зотина/ МИА “Россия сегодня"
Елена Ханга рассказала семейную историю на фотовыставке "России сегодня"
Во время фестиваля Огбонна побывала в "Сочи Парке" и на Черном море. Хотела съездить в горы, но, с сожалением говорит девушка, не получилось. Зато она познакомилась с местными жителями, которые, по ее словам, поразили студентку своим гостеприимством и дружелюбием. Дома Огбонну с сувенирами из Сочи ждут друзья, родители, три брата и сестра. В будущем студентка обязательно хочет приехать на российский курорт еще раз, если у нее будет такая возможность.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля. На главной площадке в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.

Торжество юности: в Сочи открылся XIX Фестиваль молодежи и студентов
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа торжественной церемонии в Сочи президент Владимир Путин объявил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
На торжественной церемонии в Сочи президент Владимир Путин объявил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРоссия в третий раз принимает молодежь со всех уголков мира. В 1957 и 1985 годах право провести праздник доставалось Москве, в этот раз фестиваль проходит в Сочи.Зрители на театральном представлении во время церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Россия в третий раз принимает молодежь со всех уголков мира. В 1957 и 1985 годах право провести праздник доставалось Москве, в этот раз фестиваль проходит в Сочи.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкТеатральное представление во время открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой".Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Театральное представление во время открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПоручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2015 году. В ноябре того же года генассамблея Всемирной федерации демократической молодежи одобрила российскую заявку.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2015 году. В ноябре того же года генассамблея Всемирной федерации демократической молодежи одобрила российскую заявку.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНе только Сочи и Москва окажутся в центре внимания: впервые в истории в молодежном празднике будет участвовать вся страна. В первые три дня фестиваля две тысячи иностранных гостей посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Не только Сочи и Москва окажутся в центре внимания: впервые в истории в молодежном празднике будет участвовать вся страна. В первые три дня фестиваля две тысячи иностранных гостей посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПевица Тина Кузнецова на открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.Певица Тина Кузнецова выступает на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Певица Тина Кузнецова на открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкФестиваль продлится неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября, также в ледовом дворце "Большой".Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Фестиваль продлится неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября, также в ледовом дворце "Большой".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПредседатель Международного организационного комитета ВФМС-2017, президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.Президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017, президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкК проведению мероприятия был привлечен добровольческий корпус #ВолонтерыМира, в состав которого вошли более пяти тысяч добровольцев из России и других стран.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
К проведению мероприятия был привлечен добровольческий корпус #ВолонтерыМира, в состав которого вошли более пяти тысяч добровольцев из России и других стран.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЦеремония открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" привела в восторг тысячи зрителей со всего мира.Зрители на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Церемония открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" привела в восторг тысячи зрителей со всего мира.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин назвал нынешний фестиваль самым представительным за всю историю.Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Владимир Путин назвал нынешний фестиваль самым представительным за всю историю.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкТеатральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВпервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в 1947 году в Праге.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в 1947 году в Праге.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВолонтеры на церемонии открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.Волонтеры на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Волонтеры на церемонии открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОсновные мероприятия фестиваля пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира — лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.Зрители на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Основные мероприятия фестиваля пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира — лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.
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