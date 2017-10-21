СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Студентка из Нигерии Рэйчел Сочи Огбонна, приехавшая в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, шесть лет мечтала побывать в городе, который носит такое же имя, как и она.
Студентка из нигерийского города Ибадан пользуется особой популярностью среди участников фестиваля и журналистов. Очень часто, с улыбкой рассказывает девушка, люди переспрашивают ее имя, не верят, пока не увидят бейдж, хотят сделать селфи вместе с ней. Хотя, по признанию самой Рэйчел Сочи, ее имя никак не связано с российским курортом.
"Имя Сочи — не очень распространенное имя из моего местного диалекта игбо. Оно обозначает "следуй за своей судьбой". Родители дали мне его, потому что я первый ребенок в семье. Они хотели, чтобы я шла вперед и следовала за своей судьбой. Сейчас я преподаю иностранный язык и изучаю историю в университете. В том числе и историю России: хорошо знаю о славянских государствах, царской России и Советском Союзе. Я на последнем курсе бакалавриата, который оканчиваю в декабре. Еще я председатель студенческого совета", — рассказала РИА Новости Огбонна.
Впервые девушка узнала про город Сочи на уроке географии в школе шесть лет назад. Друг показал его на карте, и с тех пор, признается девушка, она мечтала посетить город-тезку. Прочитав в интернете про Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, Огбонна поняла, что это будет удивительное и полезное мероприятие. И решила участвовать, несмотря ни на что.
Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Москве 28 июля 1957 года.
Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов на стадионе "Лужники" 28 июля 1957 года.
Гости из Индии на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, 1957 год.
Москвичи встречают гостей из Южной Америки на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.
Делегация Корейской Народно-Демократической Республики на Центральном стадионе имени В.И. Ленина "Лужники" во время открытия XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.
Молодежь из Кубы в колонне марш-парада на открытии XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил под девизом "За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу" с 27 июля по 3 августа 1985 года в Москве.
Участники XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Участники делегации Италии во время праздничного шествия на Центральный стадион имени В.И.Ленина, посвященного торжественному открытию XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Участники индийской делегации во время праздничного шествия, посвященного торжественному открытию XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 1985 год.
Вечер солидарности с молодежью колониальных стран в парке Останкино в дни VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (28 июля - 11 августа 1957 года).
Участники VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.
"Было очень трудно, мне пришлось копить много денег на авиабилеты. В этом мне помогли родители, за что я им очень благодарна. В Сочи и вообще в Европе я первый раз. И мне здесь очень нравится. Сочи — потрясающий город. Чувствую себя здесь как дома. На фестиваль в Сочи я приехала как участница. Всего в нашей делегации около 30 человек. На фестивале я посещаю мероприятия, связанные с мировой политикой и глобальными процессами. То, что частично связано с моим образованием. Больше всего мне запомнился парад-карнавал в Москве", — делится впечатлениями девушка.
Во время фестиваля Огбонна побывала в "Сочи Парке" и на Черном море. Хотела съездить в горы, но, с сожалением говорит девушка, не получилось. Зато она познакомилась с местными жителями, которые, по ее словам, поразили студентку своим гостеприимством и дружелюбием. Дома Огбонну с сувенирами из Сочи ждут друзья, родители, три брата и сестра. В будущем студентка обязательно хочет приехать на российский курорт еще раз, если у нее будет такая возможность.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля. На главной площадке в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.
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