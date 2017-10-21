В Минздраве рассказали о снижении уровня смертности от пневмонии

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Смертность от пневмонии в 2016 году снизилась в РФ более чем на 10% по сравнению с 2015 годом, следует из данных Федерального статистического наблюдения, предоставленных РИА Новости Минздравом РФ.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что в Великом Новгороде 22 школьника госпитализированы с подозрением на пневмонию, решается вопрос о досрочных каникулах.

"Число смертельных случаев снизилось. В 2016 году по сравнению с 2015 годом показатель смертельных случаев от пневмонии снизился на 10,1% и составил 21,3 на 100 тысяч", — говорится в сообщении.

По данным статистики, в 2015 году уровень смертности составлял 24,7 случая на 100 тысяч населения. Также отмечается, что на 1,6% снизился показатель заболеваемости пневмонией с 2013 по 2016 год: с 470,2 до 462,9 случаев на 100 тысяч.