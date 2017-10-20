Движение аэроэкспрессов между Москвой и "Шереметьево" вошло в расписание

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Движение аэроэкспрессов, курсирующих между Москвой и аэропортом "Шереметьево", вошло в расписание, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее в пятницу вечером Московская железная дорога сообщила, что несколько электропоездов Савеловского направления, в том числе аэроэкспрессы в Москву и из Москвы следуют с увеличенными интервалами. По техническим причинам поезда проезжали участок Москва – Бескудниково Савеловского направления со снижением скорости.

"По состоянию на 22.00 отправление и время в пути по направлению в и из аэропорта "Шереметьево" выполняется в соответствии с расписанием движения поездов", — сообщили в "Аэроэкспрессе".