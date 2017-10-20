Итоги голосования по лишению ученой степени Мединского: 14 против, 6 за

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На заседании президиума Высшей аттестационной комиссии в пятницу за лишение ученой степени главы Минкультуры Владимира Мединского проголосовали шесть человек при 14 голосах против и четырех воздержавшихся, сообщил РИА Новости член президиума комиссии декан экономического факультета МГУ, доктор экономических наук, профессор Александр Аузан.

"За лишение степени голосовало шесть человек, против — 14, четыре человека воздержались", — сказал Аузан.

Назвать имена тех, кто проголосовал за лишение министра ученой степени доктора исторических наук, Аузан отказался, ответив лишь за себя. "Каждый называет только свою фамилию. Я голосовал за лишение", — сказал он.

"Это снаружи кажется все легко и просто. ВАК — это такой высший научный суд, квазисудебный орган, который должен не поддаваться на давление самое разное — мнений, эмоций, власти и так далее. В этом смысле дело Мединского чрезвычайно сложное, потому что речь идёт о министре, есть сложившееся общественное мнение и есть эмоциональный накал", — добавил ученый.

Аузан напомнил, что ранее уже было заключение экспертного совета ВАК, присудившего степень Мединскому. Затем в 2017 году экспертный совет комиссии заявил о решении против того, чтобы степень сохранилась. Он подчеркнул, что в состав обоих советов входили уважаемые историки.

"Поэтому могу говорить только о своей позиции. С моей точки зрения, то, что отстаивается в диссертации, относится не к истории, а к политологии. Может ли человек иметь взгляд на историю как на собрание мифов, нужных или ненужных, полезных или неполезных, той или иной нации? Да. Но это взгляд не историка, а политолога. Можно ли исследовать, как факт превращается в миф? Да, но сначала нужно исследовать факт. Вот эта диссертация не про факты. Это я понял из обсуждения историков", — сказал Аузан.

Он также сообщил, что предложил президиуму два варианта дальнейших действий: вернуть вопрос в экспертный совет для того, чтобы были даны точные ответы на те вопросы, которые задали заявители, и снова рассматривать научную работу, либо учёный будет вынужден голосовать против диссертанта и за лишение степени.

"Поскольку компромисс не был принят, то я сказал: "Следовательно, я голосую за то, что эта степень не по истории", — заключил Аузан.