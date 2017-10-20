Итоги голосования по лишению ученой степени Мединского: 14 против, 6 за

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На заседании президиума Высшей аттестационной комиссии в пятницу за лишение ученой степени главы Минкультуры Владимира Мединского проголосовали шесть человек при 14 голосах против и четырех воздержавшихся, сообщил РИА Новости член президиума комиссии декан экономического факультета МГУ, доктор экономических наук, профессор Александр Аузан.
Назвать имена тех, кто проголосовал за лишение министра ученой степени доктора исторических наук, Аузан отказался, ответив лишь за себя. "Каждый называет только свою фамилию. Я голосовал за лишение", — сказал он.
"Это снаружи кажется все легко и просто. ВАК — это такой высший научный суд, квазисудебный орган, который должен не поддаваться на давление самое разное — мнений, эмоций, власти и так далее. В этом смысле дело Мединского чрезвычайно сложное, потому что речь идёт о министре, есть сложившееся общественное мнение и есть эмоциональный накал", — добавил ученый.
Аузан напомнил, что ранее уже было заключение экспертного совета ВАК, присудившего степень Мединскому. Затем в 2017 году экспертный совет комиссии заявил о решении против того, чтобы степень сохранилась. Он подчеркнул, что в состав обоих советов входили уважаемые историки.
Он также сообщил, что предложил президиуму два варианта дальнейших действий: вернуть вопрос в экспертный совет для того, чтобы были даны точные ответы на те вопросы, которые задали заявители, и снова рассматривать научную работу, либо учёный будет вынужден голосовать против диссертанта и за лишение степени.
"Поскольку компромисс не был принят, то я сказал: "Следовательно, я голосую за то, что эта степень не по истории", — заключил Аузан.