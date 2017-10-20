В России могут ввести систему автоматического формирования цен на алкоголь

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Система автоматического формирования минимальной розничной цены на водку, шампанское и коньяк может появиться в России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь вице-премьера, курирующего вопросы регулирования алкогольного рынка, Александра Хлопонина Наталья Платонова.
Платонова отметила, что запрос о такой системе пришел "от рынка", а выработка решения требует участия многих министерств и ведомств, в том числе Минфина, МВД, аналитического центра правительства России, а также профильных союзов и ассоциаций.
"На формирование минимальной розничной цены на алкогольные напитки влияют много факторов, в том числе и инфляция, акцизы на алкоголь, минимальный уровень рентабельность производства", — добавила Платонова.