В России могут ввести систему автоматического формирования цен на алкоголь

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Система автоматического формирования минимальной розничной цены на водку, шампанское и коньяк может появиться в России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь вице-премьера, курирующего вопросы регулирования алкогольного рынка, Александра Хлопонина Наталья Платонова.

"Сейчас поручение о проработке возможности создания универсальной формулы установления минимальной розничной цены для каждого вида алкогольной продукции, для которой эта цена предусмотрена, находится в работе, предложения должны поступить до конца ноября", — сказала Платонова.

Платонова отметила, что запрос о такой системе пришел "от рынка", а выработка решения требует участия многих министерств и ведомств, в том числе Минфина, МВД, аналитического центра правительства России, а также профильных союзов и ассоциаций.

"На формирование минимальной розничной цены на алкогольные напитки влияют много факторов, в том числе и инфляция, акцизы на алкоголь, минимальный уровень рентабельность производства", — добавила Платонова.