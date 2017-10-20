В ГД предложили запретить лицам до 18 лет приобретать пневматическое оружие

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Группа депутатов "Единой России" внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий запрет на приобретение пневматического оружия лицами младше 18 лет.

"Данным законопроектом предлагается установить, что конструктивно сходные с оружием изделия, пневматические винтовки, пистолеты, револьверы с дульной энергией от 0,5 до 3 Дж независимо от калибра можно будет приобретать только гражданам, достигшим возраста 18 лет, без лицензии и регистрации", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Статистика последних лет показывает, что конструктивно сходные с оружием изделия, пневматические винтовки, пистолеты, револьверы, которые доступны в продаже несовершеннолетним, все чаще становятся орудием для причинения вреда другим людям, пишут авторы. Они считают, что такой запрет укрепит общественную безопасность и повысят общественный порядок.

Другой законопроект, внесенный той же группой депутатов в пятницу, предусматривает введение административной ответственности за незаконные изготовление, продажу или передачу таких видов оружия.

Согласно документу, граждан за такие правонарушения будут наказывать административным штрафом от 1 тысячи до 5 тысяч рублей с конфискацией пневматического оружия или без нее. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией пневматического оружия или без нее или дисквалификацию на срок от шести месяцев до года. На юридических лиц будут накладываться штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией пневматического оружия или без нее или административное приостановление их деятельности на срок до 30 суток, следует из законопроекта.