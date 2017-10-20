Елена Ханга рассказала семейную историю на фотовыставке "России сегодня"

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Известная теле- и радиоведущая и амбассадор XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Елена Ханга посетила мультимедийную выставку об истории ВФМС, где представлены кадры фестивалей 1957 и 1985 годов из архива МИА "Россия сегодня". Осмотрев памятные снимки, сделанные корреспондентами агентства, журналистка рассказала, что с фестивалем молодежи 1957 года у нее связана семейная история.

© Нина Зотина/ МИА “Россия сегодня" Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи © Нина Зотина/ МИА “Россия сегодня" Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи

"В 1957 году моя мама участвовала в фестивале волонтером, и должна была встречать студентов из Занзибара. Они очень впечатлились ее внешностью, к тому же, она была их цвета кожи. Мой отец тогда жил на Занзибаре, собирался стать премьер-министром Танзании, и ему нужно было жениться. Долго искал по разным африканским странам ту, что соответствовала бы его представлениям о прекрасном, но не мог найти. И вот ему сказали, что в далекой России есть женщина, которой они остались так впечатлены. Он собрался и приехал в заснеженную Москву, в Черемушки, пришел к моей маме в хрущевку и предложил ей выйти замуж за будущего премьер-министра. Мама отказала, конечно. Тогда он решил остаться, поступил в РУДН, год за ней ухаживал — и мама сдалась. Так началась история нашей семьи".

Елена Ханга посетила историческую экспозицию фестиваля, организованную Музеем Москвы при участии МИА "Россия сегодня" на главной площадке ВФМС в Сочи, вместе с Председателем Мосгордумы Алексеем Валерьевичем Шапошниковым, Президентом Национальной академии филателии РФ Андреем Стрыгиным и участниками фестивалей 1957 и 1985 годов Виталием Боленком и Клавдией Тихомировой. Подтверждая слова очевидцев прошлых фестивалей, которые делились с присутствующими впечатлениями 60-летней давности, телеведущая сказала:

"Мама рассказывала о фестивале 57-го года как об одном из самых красивых, счастливых моментов своей жизни. Конечно, СССР был закрытой страной, но открылись "окна", приехали люди со всех стран, новые культуры, музыка, еда — что и говорить, это было время чего-то нового, новых надежд".

Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) проходит с 14 по 22 октября, его основные мероприятия проводятся в Сочи. Участниками мероприятия стали порядка 20 тысяч человек более чем из 180 стран мира.

© Нина Зотина/ МИА “Россия сегодня" Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи © Нина Зотина/ МИА “Россия сегодня" Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи

МИА "Россия сегодня" выступает информпартнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, госструктуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.