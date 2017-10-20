Фестиваль "Дни оренбургского пухового платка" — в десятке лучших в России

ОРЕНБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Традиционный фестиваль Оренбургской области Дни пухового платка включен в ТОП-10 лучших осенних фестивалей России, рейтинг представило аналитическое агентство "ТурСтат", сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

В ТОП-10 вошли также XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, международный фортепианный фестиваль "Подмосковные вечера искусств", а также музыкальные фестивали "Евразия" в Екатеринбурге и "Шедевры мировой классики" в Калининграде, фестиваль "Северное сияние" в Якутске.

© Фото предоставлено министерством информационной политики, общественных и внешних связей Оренбургской области В Оренбурге развернули пуховый платок площадью 400 квадратных метров

"Дни оренбургского пухового платка — это больше, чем ода в честь традиционного народного промысла, прославившего нашу землю, как Уральские горы малахит, Вологду — знаменитое кружево, а Ростов Великий — бесподобная финифть. Дни оренбургского пухового платка — это праздник любви и верности родной земле, гордости за многоцветье талантов, которыми она богата. Это затейливый узор из уникальных народных традиций нашего многонационального края, преемственность поколений, связанных прочной нитью духовных и нравственных ценностей. Дни оренбургского пухового платка — это красота, которая согревает тело и душу, — процитировали в пресс-службе слова министра культуры и внешних связей Оренбургской области Евгении Шевченко.

Ранее праздник назывался "Дни оренбургского пухового платка" и был учрежден губернатором области в 2014 году. Поскольку один из дней приходится на покров Святой Богородицы, было принято решение в этом году назвать праздник "Покровские дни".

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