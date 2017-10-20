В Башкирии оценили затраты на ликвидацию вспышки ящура

УФА, 20 окт — РИА Новости. Затраты на ликвидацию вспышки вируса ящура в Башкирии оцениваются в 50-60 миллионов рублей, сообщил журналистам вице-премьер республики Ирек Мухаметдинов; по словам главы управления ветеринарии республики Вакила Буранбаева, карантин планируется снять с 7 ноября.
"Всего личные подсобные хозяйства получат около 30 миллионов рублей. Порядка 8-8,5 миллиона рублей выплатят юрлицам. Таким образом, сумма компенсаций составит около 40 миллионов рублей. С учетом затрат на привлечение службы ЧС затраты на ликвидацию вспышки ящура оцениваются в 50-60 миллионов рублей", — сказал Мухаметдинов.
Вице-премьер подчеркнул, что выплаты планируется начать на следующей неделе. По его словам, это будет полноценная компенсация.
По его словам, правительство республики по поручению главы Башкирии Рустэма Хамитова приняло серьезные меры поддержки. Семьям, где изымался скот, вручалось по 5 тысяч рублей. Всего было выплачено 1,3 миллиона рублей за счет средств Туймазинского района. Также 24 малоимущих многодетных семьи получили продуктовые наборы. В зараженные районы завозилась дополнительная молочная и мясная продукция. После снятия карантина можно будет приобретать новый скот. Минсельхоз республики готов его предоставить, отметил Мухаметдинов.
"Если мясо продается с клеймением и на него имеются ветеринарно-сопроводительные документы, то его можно смело покупать. Кроме того, у нас сегодня все реагирующее поголовье или, так скажем, все больное поголовье уничтожено. Сегодня больного ящуром скота у нас нет. С 7 ноября вообще снимается карантин. Нет никаких опасений в отношении зараженного мяса", — заявил он.