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Общество

В Башкирии оценили затраты на ликвидацию вспышки ящура

17:0820.10.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМолочная продукция PepsiCo на прилавке в магазине. Архивное фотоМолочная продукция PepsiCo на прилавке в магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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УФА, 20 окт — РИА Новости. Затраты на ликвидацию вспышки вируса ящура в Башкирии оцениваются в 50-60 миллионов рублей, сообщил журналистам вице-премьер республики Ирек Мухаметдинов; по словам главы управления ветеринарии республики Вакила Буранбаева, карантин планируется снять с 7 ноября.

Третья за лето вспышка ящура. Архивное фото
© РИА Новости / Светлана Майорова
Ветеринары назвали возможную причину вспышки ящура в Башкирии
В начале октября впервые за 40 лет на территории Туймазинского района Башкирии у домашних животных обнаружили ящур. В районе был объявлен карантин. Позже инфицированных животных обнаружили в Буздякском районе республики. Всего в ходе ликвидации последствий вспышки вируса ящура изъято и уничтожено 1,7 тысячи голов скота у фермеров и из личных подсобных хозяйств.

"Всего личные подсобные хозяйства получат около 30 миллионов рублей. Порядка 8-8,5 миллиона рублей выплатят юрлицам. Таким образом, сумма компенсаций составит около 40 миллионов рублей. С учетом затрат на привлечение службы ЧС затраты на ликвидацию вспышки ящура оцениваются в 50-60 миллионов рублей", — сказал Мухаметдинов.

Вице-премьер подчеркнул, что выплаты планируется начать на следующей неделе. По его словам, это будет полноценная компенсация.

Врач во время процедуры осмотра. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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В Башкирии, где был обнаружен ящур, случаев заражения людей не выявили
"За коров их владельцам выплатят по 130 рублей за килограмм живого веса, за нетелей — по 155 рублей за килограмм, за молодняк (телки, быки) — 153 рубля. Владельцы уничтоженных коз и овец получат по 133 рублей за килограмм, за свиней — по 100 рублей за килограмм. Выплаты планируется начать на следующей неделе, однако есть процедурные моменты, которые могут занять время: сначала средства должны выделить из бюджета, перечислить ветеринарным службам и лишь потом — на банковские счета жителям", — сказал Мухаметдинов.

По его словам, правительство республики по поручению главы Башкирии Рустэма Хамитова приняло серьезные меры поддержки. Семьям, где изымался скот, вручалось по 5 тысяч рублей. Всего было выплачено 1,3 миллиона рублей за счет средств Туймазинского района. Также 24 малоимущих многодетных семьи получили продуктовые наборы. В зараженные районы завозилась дополнительная молочная и мясная продукция. После снятия карантина можно будет приобретать новый скот. Минсельхоз республики готов его предоставить, отметил Мухаметдинов.

Коровы. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В Минсельхозе рассказали о ситуации с ящуром в Башкирии
Глава управления ветеринарии республики Вакил Буранбаев опроверг опасения тех, кто остерегается покупать мясо на сельскохозяйственных ярмарках из-за вспышки ящура в регионе. Вся продукция, которая выпускается в Башкирии на мясомолочных комбинатах, качественная. Никакого запрета на ее реализацию управление Россельхознадзора не накладывало. В торговых сетях она реализуется свободно. По его словам, мясные ярмарки начнут свою работу в этом сезоне уже со следующей недели.

"Если мясо продается с клеймением и на него имеются ветеринарно-сопроводительные документы, то его можно смело покупать. Кроме того, у нас сегодня все реагирующее поголовье или, так скажем, все больное поголовье уничтожено. Сегодня больного ящуром скота у нас нет. С 7 ноября вообще снимается карантин. Нет никаких опасений в отношении зараженного мяса", — заявил он.

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