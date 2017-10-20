В Башкирии оценили затраты на ликвидацию вспышки ящура

УФА, 20 окт — РИА Новости. Затраты на ликвидацию вспышки вируса ящура в Башкирии оцениваются в 50-60 миллионов рублей, сообщил журналистам вице-премьер республики Ирек Мухаметдинов; по словам главы управления ветеринарии республики Вакила Буранбаева, карантин планируется снять с 7 ноября.

В начале октября впервые за 40 лет на территории Туймазинского района Башкирии у домашних животных обнаружили ящур. В районе был объявлен карантин. Позже инфицированных животных обнаружили в Буздякском районе республики. Всего в ходе ликвидации последствий вспышки вируса ящура изъято и уничтожено 1,7 тысячи голов скота у фермеров и из личных подсобных хозяйств.

"Всего личные подсобные хозяйства получат около 30 миллионов рублей. Порядка 8-8,5 миллиона рублей выплатят юрлицам. Таким образом, сумма компенсаций составит около 40 миллионов рублей. С учетом затрат на привлечение службы ЧС затраты на ликвидацию вспышки ящура оцениваются в 50-60 миллионов рублей", — сказал Мухаметдинов.

Вице-премьер подчеркнул, что выплаты планируется начать на следующей неделе. По его словам, это будет полноценная компенсация.

"За коров их владельцам выплатят по 130 рублей за килограмм живого веса, за нетелей — по 155 рублей за килограмм, за молодняк (телки, быки) — 153 рубля. Владельцы уничтоженных коз и овец получат по 133 рублей за килограмм, за свиней — по 100 рублей за килограмм. Выплаты планируется начать на следующей неделе, однако есть процедурные моменты, которые могут занять время: сначала средства должны выделить из бюджета, перечислить ветеринарным службам и лишь потом — на банковские счета жителям", — сказал Мухаметдинов.

По его словам, правительство республики по поручению главы Башкирии Рустэма Хамитова приняло серьезные меры поддержки. Семьям, где изымался скот, вручалось по 5 тысяч рублей. Всего было выплачено 1,3 миллиона рублей за счет средств Туймазинского района. Также 24 малоимущих многодетных семьи получили продуктовые наборы. В зараженные районы завозилась дополнительная молочная и мясная продукция. После снятия карантина можно будет приобретать новый скот. Минсельхоз республики готов его предоставить, отметил Мухаметдинов.

Глава управления ветеринарии республики Вакил Буранбаев опроверг опасения тех, кто остерегается покупать мясо на сельскохозяйственных ярмарках из-за вспышки ящура в регионе. Вся продукция, которая выпускается в Башкирии на мясомолочных комбинатах, качественная. Никакого запрета на ее реализацию управление Россельхознадзора не накладывало. В торговых сетях она реализуется свободно. По его словам, мясные ярмарки начнут свою работу в этом сезоне уже со следующей недели.

"Если мясо продается с клеймением и на него имеются ветеринарно-сопроводительные документы, то его можно смело покупать. Кроме того, у нас сегодня все реагирующее поголовье или, так скажем, все больное поголовье уничтожено. Сегодня больного ящуром скота у нас нет. С 7 ноября вообще снимается карантин. Нет никаких опасений в отношении зараженного мяса", — заявил он.