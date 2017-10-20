В Оренбурге развернули пуховый платок площадью 400 квадратных метров

ОРЕНБУРГ, 18 окт — РИА Новости. В рамках открытия региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Оренбурге развернули оренбургский пуховый платок площадью 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

По слова собеседника агентств, достижение — "Самый большой вязанный Оренбургский пуховый платок" — занесли в Книгу рекордов России, а чтобы провести замеры в Оренбург прибыл эксперт Книги рекордов России Леонид Сенаторов.

"Я поздравляю оренбуржцев с новым рекордом и хочу сказать, что едва ли он скоро будет побит", — сказал Сенаторов, слова которого привели в пресс-службе.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Москве и Сочи с 14 по 22 октября.

Оренбургский пуховый платок входит в топ-100 брендов России.

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