Греф рассказал, как спасается от больших потоков информации

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. Медитация и спорт помогают спасаться с большими потоками информации, рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

"Если серьезно, то это одна из самых ключевых проблем", — отметил Греф, отвечая на вопрос участницы Всемирного фестиваля молодежи и студентов, как он справляется с большим потоком информации.

"Я спасаюсь от этого, действительно, потому что информационные потоки гигантские. Первое — я начинаю каждое свое утро с медитации, 10-15 минут. Потом я от часа до полутора трачу на спорт, и это дает возможность с какой-то более или менее свежей головой входить в рабочий день", — поделился Греф.

Он также рассказал, что вообще не смотрит телевизор. "Последнее время стараюсь на ночь не пользоваться никакими девайсами — очень важна перезагрузка", — добавил глава Сбербанка.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства.

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