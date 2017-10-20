"Мострансавто" могут лишить лицензии за ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Ространсназор по итогам проверки может выйти с инициативой о лишении лицензии "Мострансавто" за ДТП с автобусом в Коломенском районе Подмосковья, рассказал журналистам глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

Как сообщалось ранее, 6 октября на третьем километре автодороги "Обход города Коломны" в связи со сложными погодными условиями рейсовый автобус MAN, следовавший по маршруту "Москва-Озеры", съехал в кювет и опрокинулся. В автобусе находились 39 пассажиров, пять человек погибли. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, водителю предъявлено обвинение.

"Это решение (по отзыву лицензии) принимает суд. Будем ли мы с таким требованием по лишению (перевозчика) лицензии выходить, по итоговым материалам проверки окончательно определим. Но первоначально, после того как мы посмотрели, желание такое возникало – о том, чтобы выйти с инициативой о лишении лицензии, – понимая, что сегодня это транспортное предприятие осуществляет серьезную работу, в том числе социальную. Это может быть аргументом, чтобы к крайним мерам не прибегать", — сказал Басаргин.