"Для популярного прочтения". Мединский хочет издать фрагмент диссертации

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президиум Высшей аттестационной комиссии рекомендовал министерству образования и науки оставить ученую степень доктора наук министру культуры Владимиру Мединскому. Об этом журналистам рассказал сам Мединский.
"70 процентов за (то, чтобы не лишать. — прим. ред.), 30 — против", — сказал он.
Он добавил, что благодарен президиуму за объективность при рассмотрении его научной работы. Министр отметил, что замечания членов президиума были взвешенными и содержательными и пообещал учесть их при дальнейшей работе.
Он также рассказал, что планирует издать избранные места из своей диссертации для "более популярного прочтения", снабдив текст комментариями, и выразил надежду, что издание найдет своего читателя.
Мединский отметил, что у всей этой длинной истории, "напоминающей плохой сериал", есть плюс. "Он заключается в том, что – как правило – научные работы кроме оппонентов не читает, и вообще люди мало знают нашу историю, тем более историю XV-XVII веков, — заметил министр.
Что не так с диссертацией министра культуры
Владимир Мединский защитил докторскую диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" в Российском государственном социальном университете (РГСУ) в 2011 году.
В апреле 2016 года участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий усомнился в научной ценности этой работы. Он назвал диссертацию министра абсурдной, частично сплагиаченной и обратился в Минобрнауки с просьбой лишить его степени доктора исторических наук.
Так как диссертационный совет РГСУ к тому времени уже был распущен, вопрос о сохранности степени был перенесен в стены Уральского федерального университета.
В результате пакет документов поступил в диссертационный совет Белгородского государственного университета, который все-таки не нашел оснований для лишения Мединского степени.
Тем не менее, в октябре 2017 года Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Решение было принято большинством голосов и носило рекомендательный характер.
Ситуация вокруг докторской диссертации Владимира Мединского. Справка>>