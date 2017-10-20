"Для популярного прочтения". Мединский хочет издать фрагмент диссертации

Министр культуры РФ Владимир Мединский перед заседанием президиума Высшей аттестационной комиссии при министерстве образования и науки РФ. 20 октября 2017

Министр культуры РФ Владимир Мединский перед заседанием президиума Высшей аттестационной комиссии при министерстве образования и науки РФ. 20 октября 2017

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президиум Высшей аттестационной комиссии рекомендовал министерству образования и науки оставить ученую степень доктора наук министру культуры Владимиру Мединскому. Об этом журналистам рассказал сам Мединский.

"70 процентов за (то, чтобы не лишать. — прим. ред.), 30 — против", — сказал он.

Он добавил, что благодарен президиуму за объективность при рассмотрении его научной работы. Министр отметил, что замечания членов президиума были взвешенными и содержательными и пообещал учесть их при дальнейшей работе.

Он также рассказал, что планирует издать избранные места из своей диссертации для "более популярного прочтения", снабдив текст комментариями, и выразил надежду, что издание найдет своего читателя.

Мединский отметил, что у всей этой длинной истории, "напоминающей плохой сериал", есть плюс. "Он заключается в том, что – как правило – научные работы кроме оппонентов не читает, и вообще люди мало знают нашу историю, тем более историю XV-XVII веков, — заметил министр.

Что не так с диссертацией министра культуры

Владимир Мединский защитил докторскую диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" в Российском государственном социальном университете (РГСУ) в 2011 году.

В апреле 2016 года участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий усомнился в научной ценности этой работы. Он назвал диссертацию министра абсурдной, частично сплагиаченной и обратился в Минобрнауки с просьбой лишить его степени доктора исторических наук.

Так как диссертационный совет РГСУ к тому времени уже был распущен, вопрос о сохранности степени был перенесен в стены Уральского федерального университета.

В назначенный срок заседание диссертационного совета УрФУ не состоялось, так как Мединский на него не пришел. Глава ВАК Владимир Филиппов пообещал, что диссертацию рассмотрят на историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, но в марте 2017 года диссертационный совет на факультете закрыли.

В результате пакет документов поступил в диссертационный совет Белгородского государственного университета, который все-таки не нашел оснований для лишения Мединского степени.

Тем не менее, в октябре 2017 года Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Решение было принято большинством голосов и носило рекомендательный характер.

Ситуация вокруг докторской диссертации Владимира Мединского. Справка>>