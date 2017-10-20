В Казани открыли самую большую в татарской столице поликлинику

КАЗАНЬ, 20 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу открыл в Казани самую большую городскую поликлинику стоимостью 450 миллионов рублей.

"Рустам Минниханов отметил, что новая поликлиника будет обслуживать порядка 60 тысяч казанцев. Он подчеркнул, что медицинское учреждение оснащено самым современным оборудованием и соответствует всем современным стандартам оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Новая поликлиника площадью более 10 тысяч квадратных метров стала самой большой в городе. Всего здесь будут работать 10 отделений: приемно-информационное, инфекционное, рентгенологическое, терапевтическое, отделение неотложной помощи, амбулаторной реабилитации, функциональной диагностики, профилактической помощи и узких специалистов, женская консультация и центр мужского здоровья. Планируется, что поликлиника будет взаимодействовать с высокотехнологичными центрами республики на функциональной основе — проведение видеоконсультаций, видеоконференций, выезд специалистов центров высокотехнологичной помощи для консультаций в поликлинику.

На базе поликлиники разместится и онкологический центр (филиал Республиканского клинического онкологического диспансера) для оказания помощи по медицинской реабилитации больных со злокачественными новообразованиями. Также в медучреждении будут предоставляться услуги по реабилитации и восстановлению пациентов после операций по части кардиологии, неврологии, нейрохирургии и травматологии. Для этих целей в здании оборудованы специальный бассейн, кардиотренажерный зал.

В терапевтическом отделении расположатся три медицинских поста для обслуживания населения по стандартам "Дружелюбная поликлиника".

Министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин в свою очередь отметил, что открывшаяся поликлиника — первая подобного формата в республике, созданная по мировым стандартам, с возможностью 950 ежедневных посещений. В настоящее время ведется проектирование других подобных медучреждений.

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