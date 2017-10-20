На Вологодчине функции кадастровой палаты передадут МФЦ

ВОЛОГДА, 20 окт — РИА Новости, Виктория Смирнова. В Вологодской области до конца 2017 года закроют все офисы приёма-выдачи документов кадастровой палаты и передадут их функции многофункциональным центрам (МФЦ) региона, сообщил РИА Новости начальник департамента госслужбы и кадровой политики Вологодской области Вячеслав Приятелев.
По его словам, в декабре прекратят работу офисы приема-выдачи документов кадастровой палаты в Череповце и Вологде.
"В этих городах откроются дополнительные окна приема заявителей в многофункциональных центрах. Вместе с тем, жителям области рекомендовано заблаговременно спланировать свой визит за получением услуг Росрееестра и кадастровой палаты. Приём заявителей и выдача готовых документов будет осуществляется и в центрах "Мои документы" в районах", — отметил начальник департамента.