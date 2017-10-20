Мэрия Иркутска одобрила казакам проведение митинга против фильма "Матильда"

ИРКУТСК, 20 окт – РИА Новости. Власти Иркутска согласовали на 22 октября митинг, который организуют иркутские казаки, выступающие против проката в городе фильма "Матильда", сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

"Митинг согласован на воскресенье, 22 октября, с 13.00 до 14.00 (18.00-19.00 мск) на 50 участников. Он пройдет на площади 50 лет Октября, рядом с кинотеатром "Баргузин". Инициаторы проведения — Иркутское казачье войско", — сообщил РИА Новости представитель администрации города.

Это вторая акция против фильма, которую Иркутское казачье войско Союза казаков России проводит в Иркутске. Первая прошла 7 октября возле памятника царю Александру III. Она собрала порядка 50 участников. Во время акции участники держали в руках плакаты с надписями "Прости нас, Государь!", "Не дадим переписать нашу историю".

Фильм Алексея Учителя "Матильда" вызвал широкий общественный резонанс задолго до проката. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину.

В общероссийский прокат картина выйдет 26 октября.