Президент Татарстана обсудит с компаниями в США вопросы сотрудничества

КАЗАНЬ, 20 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Делегация Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым в воскресенье отправится в двухдневную поездку в США, где планируется обсудить вопросы расширения взаимодействия с международными компаниями и подписать ряд документов о сотрудничестве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Татарстана Эдуард Хайруллин.

"В Соединенных Штатах делегация республики будет работать в Хьюстоне и Сан-Франциско. В Хьюстоне пройдет деловой форум "Техас — Татарстан" с презентацией инвестиционных возможностей республики, а также состоятся встречи с руководством ряда компаний — Emerson, Chevron, Univation Technologies, Baker Hughes (подразделение General Electric) и других", — сказал Хайруллин.

В Сан-Франциско делегация Татарстана, по словам собеседника агентства, примет участие в международном технологическом симпозиуме. В частности, президент республики и члены делегации будут участвовать в панельной сессии "Роль инновационных центров в развитии глобальной экономики" и в сессии "Глобальные тренды Кремниевой долины". В рамках симпозиума также будет представлена выставка татарстанских стартапов.

Кроме того, в Сан-Франциско запланированы встречи с руководством таких компаний, как JVIS, Ernst &Young, Hyperloop Transportation и других.

Хайруллин уточнил, что в ходе двухдневного визита в США предполагается подписать ряд документов о сотрудничестве. В частности, компания General Electric планирует подписать меморандум с ОАО "Сетевая компания" Татарстана, компания Univation Technologies — соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве с ПАО "Казаньоргсинтез", соглашение о сотрудничестве намерены подписать также Альметьевский государственный нефтяной институт и Университет Райса.

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