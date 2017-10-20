Президент Татарстана обсудит с компаниями в США вопросы сотрудничества

КАЗАНЬ, 20 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Делегация Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым в воскресенье отправится в двухдневную поездку в США, где планируется обсудить вопросы расширения взаимодействия с международными компаниями и подписать ряд документов о сотрудничестве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Татарстана Эдуард Хайруллин.
В Сан-Франциско делегация Татарстана, по словам собеседника агентства, примет участие в международном технологическом симпозиуме. В частности, президент республики и члены делегации будут участвовать в панельной сессии "Роль инновационных центров в развитии глобальной экономики" и в сессии "Глобальные тренды Кремниевой долины". В рамках симпозиума также будет представлена выставка татарстанских стартапов.
Кроме того, в Сан-Франциско запланированы встречи с руководством таких компаний, как JVIS, Ernst &Young, Hyperloop Transportation и других.
Другие новости региона читайте здесь>>>